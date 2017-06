La "Tota" y una ex Gran Hermano, la apuesta frustrada de Ottavis

José Ottavis se metió en la interna del PJ para pelear contra Florencio Randazzo apostando a figuras de la farándula.El hombre de La Cámpora, que de un tiempo a esta parte cobró un perfil más mediático, algo que le valió críticas de sus compañeros de militancia, inscribió el frente Amarte Argentina, con candidatos sólo en la categoría a diputados, para -claro- no enfrentarse con Cristina Kirchner.Ricardo Carías, conocido popularmente como la "Tota" Santillán y Rocío Gancedo, ex participante de Gran Hermano, son dos de los candidatos que saltaron de la televisión a las listas del hombre de La Cámpora.La ex participante del reality show, tras la edición 2010 del programa se dedicó brevemente al teatro de revistas, luego paso se sumó a las filas del Frente Renovador hasta que encontró la fe en la Iglesia Bautista Ministerio Presencia de Dios.A principio de año, hubo rumores respecto a un supuesto "brote místico" de la joven de 27 años, tras la depresión por la muerte de su padre y que derivó en una internaciónSin embargo, su amistad con Ottavis volvió a acercarla a la militancia política, hasta incluso plasmar su nombre en el séptimo lugar de la lista del armado para las Primarias del peronismo bonaerense.La "Tota" condujo por años "Pasión de Sábado" por América, el programa dedicado a la movida tropical, fue íntimo amigo de "El Potro" Rodrigo, pasó por algunos problemas personales que fueron noticia y hasta protagonizó "RevisTota" durante la última temporada en Mar del Plata.Y luego de poner fin a un largo peregrinar con su ex mujer para tener contacto con sus hijas, se metió al mundo de la política de la mano del Ottavis, para integrar el tercer lugar de su lista.Sin embargo, la Junta Electoral del Frente Justicialista, oficializó solamente la boleta de Randazzo y volteó la lista de Ottavis debido a que se presentó fuera de término, debía hacerlo antes de las 2 del domingo, plazo prorrogado, y lo hizo el lunes por la tarde.Los apoderados de Amarte Argentina, que lleva como primera candidata a Estela Bordón, llevarán la disputa a la Justicia Federal, aunque marcado por los tiempos electorales"La presentación fuera de plazo está justificada y los avales y declaraciones están en un pendrive que vamos a acercar al juez" denunciaron desde el entorno de Ottavis. Fuente: (Clarín).-