Noelia Marzol reconoció que fue infiel y reveló fantasías con tres mujeres

Es una de las mujeres del momento. Su paso por la pista del Bailando por un sueño le ayudaron a bajar un pocos los decibeles que se prendieron y la miraban como la tercera en discordia entre Fabián Cubero y Nicole Neumann. Pero lo cierto es que Noelia Marzol tiene lo suyo. Y en El Show Del Espectáculo, ciclo que conduce Ulises Jaitt por Radio Urbana, habló de todo.¿Novios? "Por ahora estoy solita. O más o menos: estoy empezando algo con mi chico cordobés. Viajo todos los fines de semana para verlo, pero. . . Con Poroto Cubero no nos escribimos desde la semana pasada. No volvería ni con Fede Hoppe ni con Gastón Soffritti. En el caso de elegir entre Hoppe, Soffritti y Cubero me quedo con Poroto, elijo lo nuevo siempre", comentó. La rubia también tuvo elogios para Marcelo Tinelli: "Si fuera hombre me gustaría ser él. Tiene algo"."Tengo fantasías con Silvina Luna, Rocío Guirao y Pampita", reveló además. Y admitió: "Fui infiel y perdonaría que me lo sean""Sufrí violencia verbal de un montón de gente, ex parejas. Antes era natural una puteada, pero no me traumó. Me gusta básicamente que el hombre tenga humor y comparta tiempo con mis amigos, que sea extrovertido. Sufrí bullying, pero era normal, me decían chata, enana y pioji pero yo agradezco porque te forma el carácter", dice.Y agrega: "No volvería a trabajar con Carmen Barbieri, tiene una manera de laburar vertiginosa, le gusta fomentar el quilombo. Las chicas de revista son combativas".