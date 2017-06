Una hija de Angelina Jolie y Brad Pitt inició tratamiento para ser un hombre

Sus fotos vestida como varón no son novedad. Desde muy temprana edad, el deseo de Shiloh Jolie-Pitt, la hija de Angelina Jolie y Brad Pitt, fue mostrarse así. Y ahora, cuando transita sus 11 años, en distintos medios internacionales se comenta que la niña habría decidido iniciar un tratamiento transgénero.La web de Televisa informa que la adolescente habría comenzado a tomar hormonas masculinas apoyada por sus padres, quienes la acompañaron en esta decisión, "para que su cuerpo no se desarrolle como el de una mujer porque está decidida a ser hombre", describe el portal.La hija de Angelina Jolie y Brad Pitt, Shiloh Jolie-Pitt de 11 años, ha comenzado su tratamiento para convertirse en un hombre.Así lo expresan diferentes medios de comunicación, al expresar que sus padres le han permitido vivir la vida que desea.La niña desde los cuatro años afirmó que deseaba tener el cabello corto y hasta utilizar ropa masculina.Shiloh ha asistido a algunas alfombras rojas vestida con smoking varonil, como en el estreno de la película Unbroken en diciembre de año 2014.Las mismas publicaciones confirman que la niña de 11 años ya ha comenzado a tomar hormonas masculinas para que su cuerpo no se desarrolle como el de una mujer, ya que está decidida a ser una persona transgénero."Ella quiere ser llamada John. John o Peter. La hemos llegado a llamar John. Es algo que resulta lindo para sus padres, y es probablemente algo realmente desagradable para otras personas", contaba Brad tiempo atrás sobre la decisión de Shiloh respecto a su género. La actriz también se mostraba de acuerdo con que su hija se vistiera como niño, siempre y cuando así lo deseara.Sin embargo, aún no hubo confirmación de sus padres sobre esta información que comenzó a circular. Fuente: (Primicias Ya).-