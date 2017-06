"No voy desesperadamente a buscar; no soy de encarar"

Algún tiempo atrás supo tener fuertes confesiones sexuales en las que hablaba sin tapujos de su posición preferida a la hora de la intimidad, su fantasía pendiente en una playa y que no practicaba la autosatisfacción porque "siempre estoy acompañada". Sin embargo, hoy María Paz Delgado (30) -Maypi para todo el mundo- se sonroja cuando se le saca el tema y prefiere evitar ese tipo de preguntas."Quizás cuando contesté eso estaba como más arriba. Hoy estoy enfocada en mi laburo y como que me estoy tratando de despegar del tema de la chica sexy que habla de su vida privada. Estoy tranquila, queriendo encontrar el hombre de mi vida", expresó la escultural morocha, quien hoy por hoy se luce en una dupla explosiva junto a Ailén Bechara en Polémica en el Bar."Estamos chochas las dos, trabajando mucho gracias a lo de Polémica, fuera del programa nos salen un montón de cosas juntas y obviamente nos sirve. Aparte, está buenísimo poder hacer un papel distinto, donde nos divertimos mucho", afirmó, para luego agregar que "nosotras somos amigas hace como cinco años, pero quedamos juntas de casualidad". "Tenemos una energía muy parecida, somos súper buena onda las dos, estamos bastante arriba todo el tiempo, haciendo chistes, jodiendo, y es algo que la gente ve en las dos, y por lo que creo que el productor se fijó en nosotras", concluyó al respecto.Soltera desde hace un tiempo, la modelo busca un hombre con quien poder proyectar un futuro juntos. "Estoy tranquila, queriendo encontrar una persona para compartir mi vida, no tengo ganas de cruzarme gente porque sí. Estoy más concentrada en conocer una persona que me acompañe, que sea mi compañero", explicó, para luego referirse a las condiciones que debe reunir aquél hombre que quiera conquistarla."Lo más importante es que me hagan reír, que me sorprendan y que me conquiste por el lado de divertirse, de pasar un buen momento. Estoy mirando gente distinta, buena onda, que esté en las mismas condiciones que yo, laburando bien, que vaya para adelante, con los mismos proyectos de vida", comentó. Eso sí, físicamente deben cumplir un requisito indispensable. "A mí me gustan morochos, siempre miro morochos", se confesó esta mujer de medidas perfectas, quien, si bien hoy su prioridad pasa por consolidarse profesionalmente, sueña con formar una familia algún día."Soy súper Susanita, quiero casarme, tener hijos, dos o tres en lo posible, es la idea, por eso también estoy tranquila y queriendo encontrar una persona que piense como yo en cuanto a proyectos de vida", sentenció la chica surgida de Gran Hermano, quien no reniega de su paso por la casa. "Yo estoy súper agradecida, no soy la típica que después reprocha o reniega de lo que hizo. Amo el momento en el que decidí meterme en el casting, yo me metí adentro de Gran Hermano para crecer, no para poder trabajar. Yo ya estaba trabajando en el medio, y mi idea era crecer, fui con esa meta y lo estoy logrando, así que si me dicen que soy la chica de Gran Hermano no me molesta en absoluto", comentó, para luego referirse al hecho de haber tenido sexo dentro de la casa."Eso no fue parte del juego, se dio que me puse de novia dentro de la casa, como algo natural, no estaba buscando que haya repercusión respecto a eso. Fue por el paso del tiempo también, estuve tres meses adentro de la casa, a los 15 días ya estaba de novia, se dio de esa manera. Conviviendo las 24 horas del día se acelera todo", recordó quien fue tentada para ser parte de Gran Hermano Famosos. "Tendría que analizarlo, no lo descarto por completo pero hoy no es algo que me interese", explicó Delgado, quien a la hora de definirse dice ser "simpática, buena onda y súper normal"."Por ahí la gente tiene un estereotipo de una medio extraño, y la verdad que no es así. Yo soy recontra familiera, mis viejos viven en Mar del Plata, me voy muy seguido a visitarlos, amo la familia, y me parece que hay un montón de cosas que son más importantes que lo frívolo", destacó la modelo, quien más allá de la imagen que pueda trasmitir desde la pantalla o la pasarela, negó ser una femme fatal."Jamás, ni en mi mejor momento, fui una comehombres. Siempre fui recontranoviera, al contrario. Sí claramente hay más levante después de hacerte conocida, pero la verdad no es algo que me interese. Si conozco a alguien es porque es amigo de un amigo, no voy desesperadamente a buscar. No soy de encarar, si me gusta alguien trato de hacérselo entender, pero me gusta que sea el hombre el que encare, soy medio machista en eso", concluyó Maypi, quien a pesar de tener una intensa agenda que se reparte entre su participación en Polémica, presencias, desfiles y "May Delgado Camperas", su línea de ropa, seguramente siempre se hará un tiempo para encontrar ese hombre con quien poder proyectar un futuro juntos.