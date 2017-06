Maradona tildó de "ladrona" a Claudia Villafañe y ella negó acusaciones

"No descarto que pueda ir presa. No le tengo miedo absolutamente a nadie. Claudia dice que yo le tengo que pedir disculpas, pero yo no le tengo que pedir disculpas a nadie, es una ladrona", precisó Maradona en declaraciones desde Cuba al canal América.

Los dichos de Diego son en referencia a que la Justicia dictó el sobreseimiento de Villafañe en la causa que le había iniciado él, por presunta "estafa procesal"."Si la Justicia le da la razón a Claudia, yo soy Chirolita. Claudia se agarra de un palo prendido, una brasa, porque sabe que pierde en todos los lugares. La mujer de Maradona, que sale de Paternal, no tiene un trabajo, no sabía cocinar? ¿A vos te parece que en el 2017 esa Claudia tenga siete departamentos en Miami? ¡No! Esa es toda plata de papá", afirmó el Diez.Respecto a sus hijas Dalma y Gianinna, reveló: "Me duele que Claudia las haya metido. Le voy a caer con todo el peso de la ley y no le voy a perdonar nada. Es muy evidente para Dalma y Gianinna que la madre, sin tener un recibo de trabajo, no puede tener siete departamentos en Miami. Ellas tienen que ser neutrales".Por su parte, en la misma entrevista, el abogado de Diego, Matías Morla, explicó que la medida cautelar contra Villafañe se emitió para que no se refiera públicamente al exfutbolista "como producto", pero sí puede hablar sobre las causas penales."Tenemos elementos claros para demostrar que mintió en la declaración de la medida de blanqueo y si cae la Ley de Blanqueo, se activa una causa penal que comienza con tres años y seis meses de prisión", agregó.Maradona confesó que de todas las parejas que tuvo Rocío Oliva "fue la mujer que más" lo "enamoró".Por su parte, Villafañe remarcó: "Me acusó de apropiación de sus camisetas, pero estaban en mi casa, él no las vino a buscar".

"Pasó lo mismo con la gorra de Fidel Castro. Yo le dije a su abogado: 'Decile a Diego que me llame si la quiere, que me la pida y yo se la doy'. Pero nunca me llamó", agregó la exesposa de Diego en declaraciones a Telefé.Villafañe reveló que lo que más le "dolió" de los dichos de Maradona fue cuando dijo "que era una mala madre"."Lo que me hizo llorar fue cuando me dijo que era una mala madre. Yo nunca les dije nada sobre él. Ahora le pregunté a las chicas si no les molestaba que viniera al programa. Dejé siempre de lado la pelea que tenía con él y les pedí que no pierdan la relación con su padre. Ellas estaban en el medio", remarcó.Por último, Claudia se refirió a la paternidad que Maradona aceptó con Diego Júnior al señalar: "Él me decía que no era hijo suyo. Yo estaba embarazada de Dalma y siempre le creí. No sé por qué no me contó. Yo en ese momento vi el tema en la tele y se lo pregunté".Él (por Diego) vino a mi casa con el técnico del Nápoli a desmentirme lo que había salido en tele", concluyó.