Ella odia enredarse en el pijama y por eso duerme con muy poquita ropa

#feriado la doctora @mrfullone me atiende igual ????!! #hayequipo #accent Gracias #Gaston ?? Una publicación compartida de Noelia Marzol (@noeliamarzolok) el 25 de May de 2017 a la(s) 1:26 PDT

La bailarina Noelia Marzol estuvo en el foco de la polémica tras ser vinculada sentimentalmente con el futbolista Fabián Cubero, ex pareja de Nicole Neumann. Sin embargo, en principio ellos lo negaron, pero luego confesaron que mantienen largas charlas por WhatsApp. Lo cierto es que Cubero y Marzol se conocieron en el programa de Leo Montero el año pasado. Aunque él todavía estaba en pareja con Nicole, hay quienes dicen que hubo química entre ellos.Por otro lado, ella aseguró que estaba iniciando un noviazgo con un joven cordobés, a quien no le habría gustado escuchar que su "chica" estaría con el jugador.En el plano laboral, la modelo disfruta de su presente y se luce en el "Bailando" junto a su amigo y director José María Muscari. Durante su primera performance, la rubia y el actor protagonizaron una divertida previa, sorprendieron en el baile y recibieron un buen puntaje del jurado.Noelia saltó a la fama de la mano de Marley en sus contenidos de entretenimiento. Pero siempre quiso volcar su carrera a la actuación. Por este motivo, años atrás hizo su debut arriba del escenario con Antonio Gasalla. Más tarde fue la elegida de Muscari y protagonizó en el verano la obra de teatro "Los Corruptelli" junto a Graciela Alfano, Claribel Medina, Silvia Montanari y Liliana Pécora. No obstante, Marzol va por más y probablemente aprovechará su paso por el certamen para conseguir nuevas propuestas laborales. En charla con, reveló algunos secretos de su vida "puertas adentro".-¿Te gusta dormir?-¡Me encanta! Aunque sólo puedo dormir entre cinco o seis horas por día. Amanezco a las 6 para hacer el programa de la mañana.-¿Qué usás?-Un conjunto de ropa interior porque me muevo mucho y me resulta más cómodo. Odio enredarme en el pijama.-¿Qué desayunás?-Uno o dos cafés con leche, infaltables, más galletitas de arroz untadas con mermelada y queso crema.-¿Qué hacés en tus tiempos libres?-Miro películas y no me muevo del sillón. Pero también me gusta cocinar e invitar a mis amigas porque me gusta estar con la compañía de ellas.-¿Miras televisión?-Sí. Veo canales de aire y me la paso haciendo zapping.-¿Qué cocinás?-¡Cosas dulces porque después me encanta consumirlas!-¿Cuántas mascotas tenés?-Uno, es un chihuahua que se llama Chimbu, pero hoy en día lo cuida mi mamá en su casa porque llego muy tarde a la mía, mayormente a la noche, y me da pena que se quede todo el día solo.-¿Cuáles son las prendas que más lugar ocupan en tu placard?-Los jeans, chupines y oxford, y remeras de todos los colores.-¿Te relacionás con tus vecinos?-La verdad es que no. Ni siquiera me hablo con ellos.-¿En qué momento del día estás pendiente de las redes sociales?-Estoy atenta todo el tiempo. Tengo una especie de adicción a ellas.-¿Cómo cuidás tu figura?-No hago demasiado. Asisto una vez por semana a la dermatóloga, estoy con los ensayos del "Bailando" y voy un rato al gimnasio. Además, no consumo gluten pero no me privo de comer cosas dulces o comidas que quiero en el momento.-¿Qué estilo tiene tu hogar?-Muy relajado, nada lujoso, es más bien hippie. Pero me gusta porque tiene una huerta y un gran espacio verde que disfruto a diario.