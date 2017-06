Conocé los gustos de las 13 bailarinas más famosas de la TV

#photo #ph #models #shooting #posando ?-> @phmendezph #photographer Una publicación compartida de Ana Izaguirre-Iribarne (@anaizaguirreiribarne) el 21 de Jun de 2017 a la(s) 3:39 PDT

Son las 13 de eltrece y cuatro veces a la semana le ponen toda la onda a la apertura de ShowMatch. Mujeres de sonrisas contagiosas y cuerpos increíbles, las chicas suelen aparecer en pantalla para elogiar o (a veces) defenestrar las performances de las parejas del Bailando 2017.En una nota con la revista Gente, contaron sus sueños, confesaron cuáles son los famosos de la pista más lindos y a qué celebridades no se bancan.Aquí están, ellas son:cordobesa, 26 años. Tal vez la recuerden por su paso por Soñando por Bailar 2. Declaró estar "muy soltera" y confesó que le cae mal Fede Bal porque la "decepcionó". Además, reveló que del Bailando le gusta Tyago Griffo. Además, aseguró que sueña con "protagonizar una película con Al Pacino".de Vicente López, Buenos Aires, tiene 25 años es figura de Stravaganza y fue azafata de A todo o nada. Ella está de novia con un ingeniero agrónomo. Aseguró que cae mal Roxana Cravero, la novia del Huevo Müller, y admitió que le gusta Cristian Sancho, Nicolás Paladini y el hijo de Gladys, la Bomba Tucumana.rosarina, de 28 años, es la esposa de Juan Ponce de León, el galán de Verano del 98, aunque afirmó que están distanciados... Dijo que le caen mal Laurita Fernández y Federico Bal, y que le gustan Nicolás Paladini, Fernando Bertona y Hernán Piquín.cordobesa de 23 años, modelo y bailarina. Confesó que está en ShowMatch porque "debía pasar por esto para saber lo que es ser feliz". Juró que está soltera y que no tiene romances ocultos con famosos. Además, manifestó que no tolera Yanina Latorre ni a Laurita Fernández. De los participantes de Bailando 2017 contó que le gusta Paladini, el marido de Rocío Guirao Díaz.Es de Lincoln, provincia de Buenos Aires, tiene 21 años y estudió diseño de indumentaria. Al igual que Pouchán, está de novia con un ingeniero agrónomo. "Quiero llegar a donde el destino me lleve", reflexionó enigmática. Por otra parte, si bien, dijo que no tuvo affaires con famosos, su guiño de ojo la contradijo. Al final, remató con que no se banca a Nancy Pazos ni a la Chipi, porque le "parece trepadora". Como a la mayoría, le gusta Paladini.porteña de 25 años, soltera. Ama viajar por el mundo y dice que el mundo del espectáculo es algo "pasajero" en su vida. Tuvo novios famosos pero se guarda el secreto. No se banca a Nancy Pazos ni a Yanina. Gusta de Sancho, el Polaco y... si, adivinaron... Paladini.porteña, del barrio de Floresta y con 27 años. Está de novia con el Intendente del partido de la Costa, Juan Pablo de Jesús, y es su tercera temporada en el staff de ShowMatch. No se banca ni a Cristian Sancho ni Silvina Luna. Ah, y claro, le gusta de Paladini.entrerriana de 23 años, lleva varios años en ShowMatch. Fue novia de Nicolás Cabré y ahora sale con un futbolista de Colón de Santa Fe, Mauro Dalla Costa. Le aburre Nancy Pazos y le gusta Paladini.porteña, del barrio de Caballito, de 21 años. Fue coronada como Miss Universo Argentina en 2016. En su segunda temporada en ShowMatch, confesó que anhela conducir su propio programa. Está soltera y contó que detesta a Nancy Pazos y a la Chipi. Además, dijo que le gustan Paladini, Sancho y Bal.porteña, del barrio de Villa Luro, tiene 24 años y es dueña de una marca de ropa. "Quiero estar a donde sea feliz", sentenció. Aseguró que no les gustan los famosos y que convive con su pareja hace tres años. Dijo que no se banca a Yanina Latorre, y que le gustan Paladini y Piquín.marplatense de 24 años, y profesora de danza. Está de novia hace dos años y asumió que "ser famosa". Como la gran mayoría, manifestó su simpatía por el marido de Rocío Guirao Díaz y admitió que no se banca a Federico Bal.rosarina, 24 años; y saltó a la fama por ser la novia de Federico Hoppe. Es también histórica en el staff. Contó que sueña con ser conductora o panelista de un programa deportivo. Entre los famosos de la pista que no quiere mencionó a Fede Bal y a Laurita Fernández, y contó que gusta de Paladini y Thiago Griffo.es la más joven del elenco, con apenas 20 años, y es de San Antonio de Padua. Está soltera, exclamó que quiere llegar "a lo más alto en la televisión, el teatro y la moda". No quiere a Yanina Latorre y reveló que le atraen Paladini y Thiago Griffo.