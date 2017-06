Las confesiones de Griselda Siciliani: "Estoy sola porque..."

Jajajaj te amooo amiga esa soy yo ??#Repost @evanbourbon ??? Llega el finde y mi amiga lo sabe! @griseldasiciliani rompiéndola siempre! ?????? Una publicación compartida de Griselda Siciliani (@griseldasiciliani) el 23 de Jun de 2017 a la(s) 4:54 PDT

"Estoy sola porque quiero disfrutar de mi soltería", confesó Griselda Siciliani al referirse a los halagos personales y profesionales que recibe a diario: "Estoy sola, pero recibo muchos halagos, recibo muchos halagos de todo tipo, a nivel personal y a nivel profesional, la verdad que soy muy privilegiada en todo sentido".Por otra parte, se refirió a la popular cuenta de las redes sociales, EAMEO, luego de que realizó una broma vinculada al escote que usó la actriz en los Martín Fierro: "Hay mucho problema con el cuerpo, con la aceptación, ya a esta altura, en el 2017", expresó e indicó: "A nadie hay que criticarle el cuerpo, a mí me llama mucho la atención y no lo entiendo bien, no lo puedo analizar", cuestionó.Asimismo, en cuanto a su visión del cuerpo de la mujer expuso: "Yo disfruto de ver los cuerpos de las mujeres, sean como sean, porque las mujeres bellas son las que pueden llevar su cuerpo con seguridad. Eso no importa si tenés las tetas caídas, hechas o te falta una pierna", manifestó.Por último, sobre las "fotos hot" que publica en sus redes sociales y la polémica que estás despiertan, afirmó: "Me divierto con mi cuerpo y con mi sensualidad, y tampoco es tanto, pero se agranda porque después circula una foto durante seis meses". "Creo que hay que entender que una mujer no necesariamente hace un desnudo para conseguir algo", cerró.