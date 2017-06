Flor Vigna mostró cómo le quedó la nariz después del accidente

Estoy bien, gracias por los mensajitos??

Encontré una hermana gemela no más ? pic.twitter.com/lbo9SRx8wd — Flor Vigna (@flor_vigna) 24 de junio de 2017

La noche de ayer no fue una más para Flor Vigna (23), quien si bien volvió a brillar junto a Peter Alfonso (37) en la cumbia, obteniendo uno de los mejores puntajes hasta el momento, tuvo un accidente que le provocó que su nariz comenzara a sangrar apenas terminaron su performance."Fui yo de bruta", trató de restarle importancia la ex protagonista de Combate, ante la preocupación de su compañero y de Marcelo Tinelli. Sin embargo, al ver que sangraba, el conductor le pidió que fuera a atenderse con el doctor Labonia.Como era de esperar, el golpe tuvo sus consecuencias en la humanidad de Flor, quien, lejos de deprimirse, se lo tomó con sentido del humor y compartió el resultado en su cuenta de Twitter."Estoy bien, gracias por los mensajitos. Encontré una hermana gemela no más", publicó la joven, junto a una foto de ella y una imagen de la protagonista de la película "Avatar".Y, aunque a simple vista impresiona el color negro de su nariz y debajo de sus ojos, el hecho de que lo haya utilizado para bromear llevó tranquilidad a sus miles de seguidores en todo el país.