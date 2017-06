Los datos íntimos del casamiento de Lionel Messi y Antonella Roccuzzo

El 30 de junio es la fecha que eligieron Lionel Messi y Antonella Roccuzzo para sellar el amor de toda la vida, en su ciudad de toda la vida. Rosario albergará uno de los eventos internacionales más importantes del año con la idea de mostrarse al mundo por intermedio del casamiento de su embajador más destacado.Si bien el misterio y el hermetismo se sostienen, se fueron conociendo diferentes detalles de lo que será el acontecimiento que se desarrollará el próximo viernes en el Hotel City Center ubicado en Boulevard Oroño y Avenida Circunvalación.Según informaron fuentes a, la intención de Messi y Roccuzzo es mostrarle al planeta el lugar que "tanto aman" y eligen para pasar las fiestas y algunos días de sus vacaciones cada año. Es por eso, que decidió apostar por profesionales rosarinos en la mayoría de las áreas de la boda, como es el caso de los wedding-planners, el fotógrafo y el peluquero oficial de Antonella.Andrés Preumayr será el fotógrafo del evento, que también trabajó en el casamiento de la hermana de Antonella. "Me designaron como fotógrafo de la boda y es el acontecimiento más importante de mi carrera. Estoy muy feliz", señaló al diario rosarinoFue uno de los pocos que habló, teniendo en cuenta que la confidencialidad está prevaleciendo por sobre el interés general de conocer todos los detalles de lo que será el suceso. Los productores, Farina-Pavia, reconocieron aque están "orgullosos" de formar parte del acontecimiento, pero advirtieron que no pueden hablar ya que firmaron un convenio de confidencialidad.En la ciudad que tiene como símbolos al Che Guevara, César Luis Menotti, Alberto Olmedo y, por supuesto, a Messi, estarán presente 250 invitados de todos los estilos. Figuras del Barcelona y el mundo del fútbol dirán presente, pero también amigos de la infancia de Lio, tal es el caso de Diego Vallejos, amigo del barrio Las Heras."Yo sobre todo quiero estar con Lionel, pero un poco me voy a mezclar entre los otros invitados. A mí no me parece nada raro que se venga a casar acá porque él fue siempre igual, es una persona común y corriente que quiere estar cerca de su familia y de sus amigos. El dinero no cambió su personalidad", señaló Vallejos que será uno de los terrenales que celebrarán en el City Center junto a estrellas de la talla de Luis Suárez.Si bien todavía no está confirmado el menú y circularon diferentes versiones, algunos rumores indican que podría apostar por una variedad de sabores locales: empanadas, entradas con locro, un guiso típico y hasta asado, para agasajar a los invitados."Toda su vida estuvo unida a Rosario y creo que él tiene la ilusión que gracias a su boda sus amigos puedan conocer la ciudad que él tanto ama", señaló la intendenta Mónica Fein a, quien advirtió que le regalará una escultura del artista local Fabián Rucco.El hecho revolucionará a la ciudad que tiene más de 1 millón de habitantes y tendrá periodistas de todo el planeta. Sin embargo, desde la familia del futbolista le pidieron a las autoridades locales no alterar la normalidad de la vida del sitio.A priori, no se realizará la ceremonia religiosa en la catedral de la ciudad como se había filtrado en un comienzo. Eso colaborará a sostener la tranquilidad en Rosario y a no generar un caos de tránsito.