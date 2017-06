Pasaron casi dos meses de la separación, con supuestos terceros en discordia, de Nicole Neumann y Fabián Cubero. El futbolista no tuvo mayor inconveniente en dialogar con la prensa y contar qué había pasado. La modelo, por su parte, esquivó hablar de su intimidad y cuando no le quedó de otra lo hizo de manera escueta. Y esta no fue la excepción.



"Primero tenía que ordenarme en mi vida personal. Ahora ya estamos encarando los proyectos que estaban dando vueltas", dijo la modelo al cronista de "Nosotros a la mañana".



Luego al ser consultada sobre su estado anímico y si habría chances de un acercamiento con el padre de sus hijas, Nicole dijo muy segura: "Estoy tranquila, acomodándome. Fabián ya se fue de casa. ¿Si hay posibilidades de reconciliación? No, no creo. Ya está. Fue algo que se habló mucho tiempo".