Julián Serrano habló de una posible reconciliación con Oriana Sabatini

La noticia sorprendió a todos días atrás. Luego de haber cumplido tres de relación, Oriana Sabatini y Julián Serrano decidieron separarse. Eran una de las parejas más queridas en las redes sociales y en ellas se podía seguir el día a día de ambos.



La distancia y la ascendente carrera de cada uno habrían sido los motivos que comenzaron a agrietar la relación y, a pesar de los felices momentos compartidos, los jóvenes (ella tiene 21 y él 23) decidieron separarse.



En diálogo con Exitoina, Julián habló de su separación y del momento "raro" que atraviesa.



"Creo que estoy raro, tendría que verlo. Nos separamos hace dos o tres semanas, asi que estoy encarándola, tampoco estoy viendo qué es lo que siento", aseguró el actor que prepara dos funciones para el 17 de julio en el teatro Opera su nuevo show Esta es mi historia donde contará toda su vida a través de su música de la mano de productora internacional Club Media Network.



"Terminamos re bien, nos mantenemos en contacto, no es que terminó todo", agregó Serrano pero aclaró: "Obviamente terminamos una relación y no es que nos escribimos todos los días, pero estamos bien".



Ante una posibilidad de una reconciliación, el multifacético joven no lo descartó: "Quizás más adelante, porque no terminamos mal. Las relaciones se pudren cuando no terminamos mal. La verdad es que estamos viendo".



"Si subo un video ahora va a ser como los que venía subiendo, no voy a subir uno diciendo 'corté con mi novia' y explicando los motivos", aclaró.