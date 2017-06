¿La novia de Maxi y una indirecta para Wanda?: Publicó fotos "sin retoques"

What else? #chillingmode ? Una publicación compartida de Daniela Christiansson (@danielachristiansson) el 21 de Jun de 2017 a la(s) 12:30 PDT

Fijiii ? #islandlife #goodvibes Una publicación compartida de Daniela Christiansson (@danielachristiansson) el 21 de Jun de 2017 a la(s) 9:41 PDT

Can't get enough of it ?? #sunsetlovers #fiji #lostinparadise #couplegoals Una publicación compartida de Daniela Christiansson (@danielachristiansson) el 20 de Jun de 2017 a la(s) 5:10 PDT

Holidays Vibes ? #paradise Una publicación compartida de Daniela Christiansson (@danielachristiansson) el 19 de Jun de 2017 a la(s) 1:05 PDT

Feeling awesome ?? #noretouch Una publicación compartida de Daniela Christiansson (@danielachristiansson) el 18 de Jun de 2017 a la(s) 10:28 PDT

Coconut Tree ?#summer2017 Una publicación compartida de Daniela Christiansson (@danielachristiansson) el 18 de Jun de 2017 a la(s) 3:35 PDT

Summer Vibes with @marcjacobs ? #summer2017 #marcjacobs #italiandays #paradise Una publicación compartida de Daniela Christiansson (@danielachristiansson) el 13 de Jun de 2017 a la(s) 10:03 PDT

Si bien Maxi López (33) no tiene cuentas oficiales en las redes sociales, su novia Daniela Christiansson (25) es fan de Instagram, donde deja espiar su intimidad junto al delantero de Torino.En esta oportunidad, la bellísima modelo sueca compartió el diario de viaje de sus vacaciones con Maxi en las islas Fiji.Es más, Daniela reveló con una foto desde el avión que el viaje fue un regalo sorpresa de Maxi y que se enteró del destino una vez que llegaron: "Me siento como en la película Sex & The City 2, volando a un destino desconocido con mi amor".Luego, desde Fiji publicó varias postales junto a Maxi con las paradisíacas playas del lugar y lució su ¡lomazo! Incluso en una de las fotografías que compartió, en la que se la ve mirando al mar de espaldas, escribió: "Sintiéndome increíble #SinRetoques". El comentario resulta al menos llamativo, ya que llega en medio de las acusaciones que recibió por estos días Wanda Nara (30), ex de López, de usar Photoshop para retocar su silueta en las fotos que publica en las redes sociales.