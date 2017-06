Ahora Natacha Jaitt publicó otro audio hot de Diego Latorre

Besitos en la punta de la xotAH NO PARÁ. pic.twitter.com/SBatAVuRZr — Natacha Jaitt (@NatachaJaitt) 20 de junio de 2017

Natacha Jaitt (41) no le perdona a Diego Latorre (47) no haber reconocido su aparente affaire y, mucho menos, que ahora se muestre "devastado", tal como contó Yanina Latorre (47) este sábado en el programa de radio de Marcelo Polino.Por eso, y porque el ex futbolista ni siquiera fue capaz de atenderle el teléfono, y encima de eso la habría bloqueado de todas sus cuentas de las redes sociales, la polémica conductora de radio Mega (FM 98.3) volvió a la carga y escrachó al ex delantero de Boca Juniors en Twitter.En detalle, la exuberante morocha, quien días atrás aseguró que contará los pormenores del presunto romance si le pagan una buena suma de dinero, comenzó escribiendo en la red social del pajarito: "BASTA de mentiras". Y a los pocos minutos, luego de adelantar "les dejo una puntita a mis twitteros", publicó un polémico audio en el que el esposo de la panelista, según parece, organiza un encuentro prohibido con ella."Escuchame yo salgo de casa aproximadamente el jueves para correr tipo 7.30, 7.40 así que si llego 5 minutitos más tarde bancame, no me escribas porque estoy saliendo de casa y ahí no uso el WhatsApp. Te dejo un mensaje directo por Twitter. ¿Te parece?", se escucha decir en el audio a quien parece ser el ex jugador devenido en comentarista deportivo.Además, al final de esa grabación, Latorre completó emocionado por el aparente encuentro sexual que estaba planificando a escondidas de la madre de sus hijos: "El jueves 7.40, 7.45 estoy ahí en tu casa. Un beso grande nena. Preparate... ya estás preparada. Yo me tengo que preparar para gar*** con vos".Sin embargo, prácticamente desde que estalló el escándalo, la morocha no hizo más que confirmar la infidelidad del ex futbolista. ¿El motivo? Al parecer, no fue desamor, bronca ni tristeza, sino el desprecio que Latorre le hizo a ella como mujer y persona. "Todo esto te pasó por no atenderme el teléfono el domingo cuando saltó toda esa movida secreta. A fumársela y dar la jeta en lugar de mentir. ¡Tonto!", explicó Natacha en las últimas horas. Y agregó: "Querido Karma: Estoy harta de hombres mitómanos".