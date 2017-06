El Benfica fichó al hijo de Madonna y ella se quiere mudar a Lisboa

David Banda tiene 11 años, nació en Malawi y sueña con ser futbolista profesional. Su ídolo es Cristiano Ronaldo y, por eso, no dudó cuando le propusieron mudarse a Portugal para realizar una prueba en el Benfica. No le importó que el crack del Real Madrid nunca se haya puesto la camiseta de las Águilas: la chance de sumar entrenamientos y experiencia en un club grande era suficiente para decir que sí.A diferencia de los chicos que conoció al llegar a Lisboa, a David no le falta nada. Ni dinero, ni cierta fama y mucho menos repercusión. Desde que se filtró la noticia de que iba a estar realizando una prueba, muchos ojos se detuvieron a ver qué hacía dentro del campo de juego ese morocho, zurdo y con el arco entre ceja y ceja. Y ni hablar cuando los entrenadores dieron el Ok para que el club lo fichara.El motivo de tanta expectativa, claro, va más allá de su talento o sus ganas. Y pasa porque David es uno de los seis hijos de Madonna Louise Verónica Ciccone. Sí, Madonna, la cantante estadounidense y, por estas horas, hincha número uno del equipo portugués.Y no es sólo una forma de decir. Además de hacer pública su felicidad, la estrella del pop ya compartió fotos suyas con la camiseta del Benfica desde sus redes sociales. Y tiene decidido mudarse a Lisboa para apoyar la incipiente carrera de David, a quien adoptó en el 2006.Lo que todavía no está claro es si lo harán solos o si sus otros cinco hijos también los acompañarán. Es que además de David, Madonna también tiene a Rocco (producto de su matrimonio con el director Guy Ritchie), Lourdes (la tuvo con el entrenador cubano americano Carlos León), Mercy (a quien adoptó junto con David) y las mellizas Stella y Esther, a quienes también rescató de Malawi.Sea como sea, Madonna ya comenzó a dar pasos concretos para mudarse a fines de agosto o principios de septiembre a Portugal. El primero fue inscribir a David en el exclusivísimo Liceo Francés de Lisboa, uno de los colegios con mejor reputación del país luso, ya que pretende que continúe con sus estudios más allá del fútbol.Y el segundo detalle es que en su última visita, recorrió distintas zonas buscando casa. Y cuentan que quedó encantada con una mansión de 3.300 metros cuadrados, en la zona de Sintra. Es más, ya habría hecho una oferta cercana a los 7 millones de euros para quedarse con ella y, así, poder armar un nuevo hogar, dulce hogar.Sus compromisos laborales, obvio, deberán quedar en un segundo plano. Aunque Madonna intentará repartir su tiempo para seguir de cerca la carrera de su hijo y seguir componiendo música.