Tiziana Sabatini: "Soy la distinta" de la familia

Tiziana Sabatini (18) fue la imagen de la última campaña de la marca de indumentaria de Candelaria Tinelli. "Lo hago por diversión. No sé si me dedicaría al modelaje. No me gusta la exposición y soy malísima actuando. Terminé el colegio y me anoté en la carrera de Diseño Gráfico. En mis ratos libres me gusta cantar y tocar el piano. Siempre digo que soy la distinta de los Sabatini", se diferenció Titi en una nota con la revista Caras.Miembro de una familia ilustre en la farándula y el deporte argentino, Tiziana de a poco dio sus propios pasos para ganarse su propio nombre y espacio, lo cual no impide que quienes conocen bien a su mamá, la comparen con ella: "Todos me dicen que soy igual a ella cuando tenía mi edad". Luego, se hizo cargo de la compleja relación con Cathy: "Siempre nos llevamos bien a pesar de ser polos completamente opuestos. Ella es energética, le gusta hacer gimnasia, está de buen humor todo el día y no se puede quedar quieta un segundo. Yo soy todo lo contrario. Me gusta estar tranquila, mi cama es mi lugar en el mundo y no piso un gimnasio ni ahí".Sin pruritos, la joven además reflexionó respecto de los contrastes que con su hermana Oriana (21): "Siempre me conocieron como la hermana de Oriana, pero está bueno que te reconozcan por quién sos. La gente a veces dice: 'Tiziana es más fea'. Pero yo jamás me fijé en esas cosas. En los boliches hasta me confunden con ella. Para mí, nada que ver". Eso sí, pese a su corta edad, Tiziana Sabatini ya pasó por el quirófano para someterse a una rinoplastía, decisión que justificó: "Estuve muchos años incómoda con mi nariz. Me miraban de perfil y me quería matar. Mis papás me apoyaron y hoy me siento más liberada". En pareja con Bautista (19) desde hace 9 meses, Tiziana es una verdadera It Girl con mucha personalidad.