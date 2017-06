Otra impactante producción de Flor Marcasoli: "Soy de tomar la iniciativa"

Al hablar con Flor Marcasoli (30), sindicada como la tercera en discordia entre Fede Bal (27) y Laurita Fernández (23), resulta casi imposible no hacer mención al hijo de Carmen Barbieri (62). Sin embargo, debido a las cartas documento que la vedette recibió de parte de su ex, intimándola a no nombrarlo más, la nota transcurrirá con menciones elípticas hacia el participante del Bailando, aunque sin hacer alusión a su nombre."Yo estoy bien, siempre hablé con la verdad. Él en el verano me decía que estaba solo, soltero, que no tenía compromisos. Entonces, yo me quedaba tranquila y siempre actué de buena fe, le creí, y me aferré también porque estaba pasando por un momento familiar complicado con mi tía y pensaba ´no creo que tenga la maldad de andar mintiéndome o diciéndome algo que no es sabiendo el momento por el que yo estaba pasando´. Entonces, me sorprendió cuando llego a Buenos Aires y él blanquea una relación, me hizo muy mal, yo también salí lastimada, fue una desilusión total", arranca con referencia a su ex y cómo quedó como la tercera en discorida entre el ex campeón del Bailando y su bailarina."Me lastimó, siento que jugó con mis sentimientos. Hoy no sé si es dolida la palabra, porque siempre me ponen como despechada y nada que ver, es una decepción de la persona que pensé que era más inteligente. Si necesitaba decirme o aclarar algo me hubiese gustado que fuera de otra forma. Que me mande carta documento cuando en el verano él elegía estar conmigo, me decía las cosas que me decía, que sentía amor y demás, no lo entiendo, me parece que está mal asesorado. Estoy decepcionada, no me interesa saber nada de él, pero no por una cuestión de dolor sino porque me defraudó como persona, como ser humano, ni siquiera como hombre. Ya quedó en el pasado, venció, caducó", agregó.Con respecto a las agresiones que recibió por parte de Carmen Barbieri, expresó: "Me duele que me diga que soy una desagradecida, cuando siempre hablé bien de ella, jamás hablé mal, al contrario, y ella se zarpó con unos comentarios que hizo con respecto a mi familia, una pérdida que yo tuve. Una cosa es que a mí me diga lo que quiera, como me ha dicho basura, desagradecida y no sé cuántas cosas más, a que se metan con otra cosa que nada que ver". "Mi problema no es con ella, es con el hijo, entonces si querés defender lo indefendible?A ver, yo no tengo hijos, no sé cómo es, tal vez también lo defendería con uñas y dientes, pero no tiene razón para hacerlo. Y si ella sabía que estaba con Laura me hubiese gustado que me lo diga. Si Carmen ve cómo son las cosas del principio debería darse cuenta, y yo se lo dije", agregó.En cuanto a su relación con Esteban Bam Bam Morais explicó: "Yo a Bam Bam lo conozco hace más o menos seis años, tuvimos una historia donde él después se fue a Chile y la relación se cortó. Pasó el tiempo, nos volvimos a reencontrar en el cumpleaños de un amigo en común, y de a poco como que fuimos retomando la relación. Estuvo bueno, fue lindo, pero creo que se cansó un poco de todo el tema de mi ex. Hoy podemos hablar mejor, pero estamos separados, no seguimos como pareja por el momento. Entiendo que él se cansó de todo, pero a mí también me sobrepasó la situación".Durante su paso por Los Ángeles de la Mañana sufrió un momento de incomodidad cuando Nancy Pazos le preguntó si su ex era con quien mejor se había llevado, sexualmente hablando. "Esa pregunta me la hizo Nancy Pazos y me pareció muy desubicada. Yo nunca hablé de eso, me pareció bastante desagradable de su parte. Por ahí yo no tengo la cancha de contestar, estaba en ese momento con mi pareja, y yo no quiero decir que Bam Bam fue mejor, que mi ex fue peor, porque obviamente cuando uno está con alguien en ese momento es el mejor. A mí no me gusta hacer comparaciones, no tiene nada que ver con mi vida", explicó."Obviamente cuando estoy con la persona que elijo es lo que yo elijo, y Bam Bam en ese momento era el mejor. Es un hombre que se ha plantado, que me cuidó, que yo lo elegí porque él me cuida, me contiene, es como que en todos los aspectos es más maduro. Obviamente tiene más experiencia, así que creo que con eso ya te dije todo. Pasa que obviamente una trata de no ser ordinaria, esas preguntas a mí me incomodan y más con mi pareja al lado", agregó al respecto.Y, si bien ella misma aclaró que no le gusta hablar mucho de su intimidad, quizás alcance con una frase corta pero que sugiere mucho. "Parezco tranquilita pero no", asegura, para luego agregar que es "de tomar la iniciativa". "No soy de planear, no estoy en pose ni buscando. Soy yo, si al otro le gusta genial, pero estar pensando con qué uno puede seducir, después si no es real no dura demasiado. Me gusta disfrutar el momento, vivir la vida, uno a veces piensa demasiado y se olvida de las cosas importantes. Soy muy mandada, hago lo que siento, no me quedo con nada, como que me libero", se define Flor, para luego agregar qué cosas le gusta hacer para mantener viva la pareja."Cocina más o menos, pero sí alguna vestimenta, algo para jugar, música, velas, como más por ahí", sostiene. "Físicamente, primero me entra por lo físico, por la cara, pero podés ser muy lindo y si sos un hueco la libido se me va. Pero tiene que ser inteligente, divertido, que nos podamos reír, divertir, que sea obviamente caballero y que me cuide. Cuando uno es más chico sueña con el príncipe azul, pero bueno, todos tenemos fallas, nadie es perfecto", dice ante la pregunta de cómo tiene que ser un hombre para conquistarla."También el diálogo, la comunicación, los buenos tratos, las cosas simples, pero que a una la respeten y que la cuiden son también cosas que una con los años se va dando cuenta que escasean. Yo soy de dar mucha seguridad y el otro se siente por ahí muy seguro, que la tiene atada y de golpe me fui, porque me descuidaste, porque no me respetaste y ahí no tengo mucha vuelta", agrega al respecto."Con mi ex he perdonado cosas jamás me había pasado como una infidelidad, uno cuando está enamorado perdona, justifica y demás, pero no sé si volvería a perdonar una infidelidad. Una vez que perdonás eso no hay vuelta, no hay confianza, yo creo que es la base de todo, es muy difícil. Por eso recalco tanto lo del respeto y el cuidado a la otra persona, porque creo que es importante para entablar una relación con alguien. Que sea cariñoso, obviamente, yo soy muy mimosa, me encantan los mimos, los cariños y todo, pero que no me ahoguen demasiado, un equilibrio", se sinceró la escultural morocha, quien por ahora ve lejana la posibilidad de pasar por el altar o ser mamá."Hoy no lo tengo en los planes, estoy priorizando mi carrera. Yo creo que esas cosas vienen solas, nunca pensé en casarme, de hecho de chiquita iba a ser monja, no sé qué se me cruzó por la cabeza, pero creo que eso viene solo, cuando la persona indicada está. Y un hijo más todavía, es un proyecto de a dos, entonces hoy no lo pienso. Hoy priorizo mi carrera, avanzar, crecer, que la gente me conozca por cómo soy, porque se quedan con que yo soy la tercera en discordia de", aclara.La charla va llegando a su fin, pero no sin antes hablar de su presente laboral y si aceptaría una propuesta para ir al Bailando. "Es trabajo, obvio que aceptaría ir al Bailando. A mí me gustaría, a quién no, obvio que sí, primero que es trabajo, es el show número uno de la tv, pero igualmente Bailando no tuve novedades y no creo que las tenga", se sincera Marcasoli, quien luego de un parate obligado de dos meses por una lesión en su pie analiza varias propuestas laborales para volver al ruedo. Tratando de a poco dejar atrás ese rótulo que le pusieron y que le duele igual o más que la traición que sintió por parte de su ex. Fuente: (Teleshow).-