Barbie Vélez reveló su fantasía sexual no cumplida

La actriz se sometió a un picante cuestionario televisivo en el que debió responder todo tipo de preguntas sobre su intimidad sexual.



Si bien la ex de Fede Bal se negó a contestar sobre su "récord sexual" porque "está mi abuela mirando", describió cómo sería su fantasía sexual no cumplida. "No es tan íntima, pero me gustaría chapar con Arjona. Lo amo con toda mi alma. Es mi excepción. Les pido que cuando venga en noviembre me lo presenten. Alguien tiene que tener un contacto para que lo conozca. Con eso soy feliz", dijo la hija de Nazarena Vélez.



Finalmente, Barbie, quien luego se depararse de Fede Bal no tuvo ningún novio oficial, habló sobre la última vez que estuvo a los besos con un hombre: "Mi último chape fue hace dos semanas".