La polémica Natacha Jaitt fue clara. Avisó que no hablaría del escándalo con Diego Latorre si no le pagaban. Y las ofertas comenzaron a llegar.

La conductora radial pidió 100 mil pesos para dar sus testimonios del escándalo que salió a escena el pasado domingo. Pero todavía nadie estaría dispuesta a desembolsar esa cantidad de dinero. Según afirmó su hermano Ulises, le hicieron llegar dos ofertas. Una de 30 mil y otra de 50 mil.

Por ahora Natacha no apareció en televisión. Habrá que ver si acepta algunas de las ofertas que tiene o espera que llegue la que pretende.