Robaron 50.000 pesos a Luciana Salazar

"Me acabo de enterar que me están robando en mi cuenta. ¿Quién se hace responsable de esto @BancoGalicia? Yendo a hacer la denuncia a la comisaria", escribió Salazar en Twitter.



A través de las redes sociales, la modelo hizo pública su denuncia y sobre el episodio indicó: "Desde cajeros automáticos de diferentes sucursales! Vergüenza @BancoGalicia. Si en los mismos bancos nos roban que nos queda Dios mío".



"Calculo que teniendo cámaras y siendo el robo por cajeros automáticos, tendrían que saber quién o quiénes fueron. Me gustaría saberlo", comentó.



Tras dar a conocer el robo, la modelo expresó: "Mi padre ya hizo la denuncia en el banco, espero una solución rápida y saber quiénes fueron los responsables".



Este jueves, la modelo confirmó que el banco le devolvió el dinero y dijo que conoció otros casos similares a partir de su denuncia.



"Quiero aclarar que el @BancoGalicia inmediatamente me devolvió la plata. Quiero saber quiénes fueron y qué garantía tengo que no vuelva a pasar", escribió en su cuenta de Twitter.



Además, aseguró: "No paro de leer y escuchar a tanta gente que le paso lo mismo que a mí con el robo de sus cuentas. ¿Como se frena esto? ¿Qué pasa con los bancos?"