"No todas las chicas del medio somos gatos"

Una noche de 1998, Valeria Degenaro se cruzó con dos humoristas de "VideoMatch", quienes ante su deslumbrante belleza le recomendaron trabajar en televisión. La citaron a un casting y quedó seleccionada para participar de algunos sketches del ciclo de Marcelo Tinelli. Desde entonces, mantiene su vigencia en los medios.Entrevistada por Crónica, la vedette reveló que ella siempre quiso ser modelo de alta costura pero no dio con la altura. "Yo siempre quise ser modelo, pero no me acompañó la altura así que fui buscando por otro lado. Hoy me vuelco más hacia el lado de la actuación. Siempre con ganas de estudiar, de prepararme un poco. Siento que las peleas mediáticas ya las dejé a un costadito. No me molesta mostrar mi cuerpo, pero siento que en el verano estuve en una obra buena sin necesidad de exponerme. No reniego ni critico a las que lo hacen, yo en mis comienzos también tuve mis peleas bizarras, pero ya no quiero eso para mí", expresó.Y contó cuál es el rol que más le agrada: "Si tengo que elegir, me gusta más la televisión. Estar como conductora o panelista también podría ser. La actuación no la descarto. Me gustaría estudiar con Julio Chávez, pero sé que ahí no entra cualquiera". Si bien la fama tiene sus beneficios, también arrastra algunas desventajas, y más aún si se trata de una mujer con los atributos de Valeria, que a menudo queda catalogada como "gato" al igual que muchas chicas del ambiente.Al respecto, la morocha admitió: "Me pasa muy seguido con las fotos que subo a las redes sociales, cuando me piden una foto vestida tengo que buscar. Lo común en mí es tener fotos en bikini. Nunca falta el comentario de "gato", y yo digo 'no sabés nada de mi vida, no opines'. Hace unos días me preguntaron por el precio para una presencia y me pareció raro porque utilizó la palabra 'tarifa'. Me tomé todo el trabajo de hacer el presupuesto y me puso: 'Los bolicheros son dos y quieren un servicio hot' o algo así. Es bastante común pensar que la chica que va y hace el show, además, hace otras cosas, lo dan por hecho. Si trabajás en tele, si salís con poca ropa, entonces también cobrás por prestar servicios de otro tipo, reniego todo el tiempo con eso".E hizo una aclaración: "También tengo que decir que hay muchas chicas de este medio que sí lo hacen y eso contamina al resto. Hace un tiempo, estuve en una obra en la que éramos cuatro chicas. Dos se prostituían y dos no y por esas dos pensaban que éramos todas. Me jode, me molesta muchísimo porque laburo hace muchos años y la vengo remando mucho para poder seguir en los medios. No me alcanza la plata como les pasa a muchos argentinos, viajo en subte y que de pronto alguien tenga el tupé de pensar eso me molesta. Sí hay chicas de este medio que andan en su Mercedes Benz, su Alpha Romeo pero, bueno, yo no. Es una lucha constante tener que marcar que soy diferente".