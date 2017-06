Modelo y ex conductora posó mostrando todas sus curvas

Tras varios años trabajando de noche y durmiendo bastante durante el día, la bella morocha de curvas casi perfectas decidió cerrar un ciclo al despedirse de Call TV y apostar a un cambio profesional. Pero en esa modificación, la modelo tuvo que reacomodar su rutina y sus horarios. Feliz con su presente, y mientras espera encontrar un nuevo trabajo, Maribel Fernández (28) reparte sus días entre Argentina y Miami, lugar de playa donde se encuentra paseando, y comprando cosas mientras despierta suspiros en el mundo entero."Trabajé en el Call TV. Estuve trabajando cuatro años, de esos dos en Magazine y dos en Canal 13. Creo que es una etapa terminada, una etapa muy linda que me enseñó mucho y de la que estoy súper agradecida, pero ahora tengo el proyecto de armar mi propio programa como co-conductora y productora, en sociedad con mi amiga Gabriela Ahualli. La verdad que no quiero hablar mucho de este proyecto porque recién se está armando", arranca la hermosa morocha de mirada cautivant.-Qué tanto le dedicás al cuidado de tu cuerpo, que es un poco tu herramienta de trabajo?-Entreno cuatro veces por semana. Lo último que estoy haciendo es una nueva gimnasia que se llama electrofitness, que combina electroestimulación con ejercicios. Después, el resto de los días hago trabajo personalizado con mi profesor, Martín Venturino, y un poco de aparatos. En sí, una rutina bastante completita.-Tras la producción de fotos para la revista, armaste las valijas y regresaste a Estados Unidos. ¿Cuál es el motivo de tus viajes tan seguidos a ese país?-Ahora estoy en Miami y sí, vengo mucho para acá. Es una ciudad que me encanta y cuando vengo combino playa, shopping y trabajo. Cuando viajamos con mi mejor amiga para Estados Unidos aprovechamos para hacer compras y llevamos muchas cosas para vender en Argentina. Organizamos en distintas fechas días de showroom, que los vamos promocionando desde nuestras cuentas de Instagram, donde pongo las fechas. En un medio donde a veces suele haber competencia, comparto mucho con mi amiga Gabriela, con quien tenemos una amistad de diez años, trabajando y viajando juntas.-Tanto ir y venir a Miami, ¿te planteaste la idea de irte a vivir al exterior?-En mi cabeza siempre estuvo la idea de irme a vivir afuera. Pero la familia y los afectos me tiran mucho.-Ahora que estás en busca de nuevos caminos y trabajos en los medios, siendo tan linda quizás te convocaron a reuniones con propuestas indecentes a cambio. ¿Cómo manejaste esas situaciones, si es que existieron?-La verdad es que trabajo en el medio hace mucho tiempo. Siempre con un perfil súper bajo, y creo que siempre en todos los trabajos debe existir eso de la propuesta, pero está como más idealizado en la tele.-Después de varias temporadas trabajando de madrugada, ¿cómo reacomodaste tu vida a horarios más normales?-Está bueno, lo necesitaba, pero hasta ahora me sigue costando el cambio de horario. Me acostaba tarde y ahora estoy tratando de acomodarme.-Hace más de una década que estás en pareja, pero no conviven ni planean formalizar. ¿Cómo ese tipo de relación?-No sueño con casarme por Iglesia, y en cuanto a la fiesta, sí lo haría, pero algo tranquilo, en una playa, con mi familia y daría el sí de palabra, que es lo más importante. Pero al margen de eso me gustaría ser mamá. Pero en cuanto a la convivencia, cada uno tiene su lugar, no nos invadimos. En un futuro, cuando sea mamá, creo que podemos probar, y capaz ahí sería lindo vivir bajo el mismo techo.-Para él no debe ser fácil, ya que es de perfil bajo, y vos más expuesta y posando bastante sexy. ¿No es celoso?-Mi novio está súper relajado. A veces lee las notas y me dice: "¿Esto dijiste?" y se ríe. Pero no más que eso. Por el lado de las fotos tengo un perfil súper bajo y trato de que sean sexis pero tranquilas.-Con tu novio tienen una relación muy liberal. ¿Perdonarías una infidelidad, como Amalia Granata?-Es liberal la relación, pero siempre manteniendo los códigos y el respeto.-Liberal. ¿Quiere decir que tienen permitidos?-Nooo.-Por otro lado, ¿qué es lo que más te elogian los hombres?-Me elogian mucho la mirada.-¿Qué te atrae de un hombre?-Me gusta el hombre que se cuida. Lo más importante es su perfume, que siempre huela rico, con una linda sonrisa y personalidad fuerte. Con buena energía y que sea buena persona, que le gusten los animales.