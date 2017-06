Shakira estará en la boda de Messi pese a las diferencias con Antonella

¿Excelente relación?

Y no mintió

¿Qué hizo?

Que sí, que no, que no se pueden ni ver, que es todo mentira, que se odian, que se aman... Desde que Lionel Messi anunció que se va a casar con Antonella Roccuzzo, uno de los temas de los que más se habló y escribió fue sobre la relación que la futura esposa del crack tiene con Shakira, la mujer de Gerard Piqué. Y, por ende, si la cantante diría presente, el 30 de junio, en la boda.Los primeros rumores daban por hecho que la colombiana no iba a asistir a lo que se espera será la boda del año. Y aseguraban que existía un enfrentamiento personal entre las damas. ¿El motivo? Cuentan que Antonella nunca aceptó el romance de Shakira con Piqué ya que ella era muy amiga de Nuria Tomás, la ex novia del defensor, a la que había conocido en varias salidas.El despecho y los celos de Nuria, entonces, habrían afectado a Antonella. Y, siempre según los comentarios que daban vuelta por el Camp Nou, la rosarina hizo causa común y le dio la espalda a la nueva conquista del amigo de La Pulga, publicóSin embargo, la cantante siempre negó esa versión. Y aprovechó cada vez que le preguntaron por el tema para negar el enfrentamiento con la Roccuzzo. "No sé de dónde sacan eso. No lo entiendo para nada porque muchas veces nos han visto juntas. A alguien se le ocurrió decir una tontería como ésta y parece que ha tomado mucha fuerza. Tenemos una relación excelente y si puedo ir a su boda iremos".Según contaron desde el entorno de Shakira, la rubia ya le dio el Ok a Piqué para concurrir al casamiento de Leo y Anto. Aunque no hay que imaginarse una estadía prolongada en la Argentina. Al contrario: la idea es llegar en avión privado a Rosario, el mismo viernes 30, disfrutar de la fiesta y ahí, sin perder tiempo, volver al aeropuerto para volar a Colombia o España.De esa manera, Piqué conseguirá estar en la boda de uno de los grandes amigos que le dio el fútbol, y al que conoce desde que ambos comenzaron a jugar en las Inferiores del Barcelona. Y ese no es un dato más. ¿Por qué? Cuentan que Cesc Fábregas, quien también era compañero de Leo y Gerard en aquellos años, fue una figura clave para evitar el desplante de Shakira.Le pidió a Daniela Semaan, su pareja y con quien Antonella tiene una excelente relación, que acercara las partes. Y así lo hizo. "Tal vez nunca logren ser íntimas amigas, pero al menos puedan llevarse bien. Eso es lo más importante", contaron.Así que habrá que prepararse. Además de Messi, Antonella, los amigos de la Selección y el plantel del Barcelona, Shakira también estará en Rosario. Habrá que ver si después del Carnaval Carioca o de la ceremonia de las ligas, se anima con el Waka Waka o La Bicicleta...