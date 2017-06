Eva De Dominici derrochó sensualidad en una producción de fotos

Eva De Dominici está en pareja con Joaquín Furriel, quien prácticamente dobla en edad a la actriz.En revista Gente de esta semana, la morocha que protagoniza el unitario "La fragilidad de los cuerpos", habló de la diferencia que mantiene con su pareja y, además, realizó una producción sexy para la publicación."Paso de la familia a la pareja. Es decir, de una familia a otra... Claro que me gusta estar en casa y que cada uno esté en la suya: yo leyendo y mi novio haciendo otra cosa. Pero no me gusta vivir sola", quien luego confirmó que ya vive junto a Furriel."Nos acompañamos mucho. Es mutuo. Me gusta mucho como hombre. También su manera de pensar. Tenemos muchas cosas en común. Y otras no tanto, pero las respetamos", explicó.

Además, se refirió a la diferencia de edad entre ambos: "Hay personas a las que les va a gustar y otras a las que no. Lo entiendo. Hay cuestiones en las que se nota la experiencia, por supuesto. Él tiene más camino recorrido. Entre nosotros, eso nunca hizo ruido", reflexionó.-Vos parecés de más de 22 años. ¿Será porque trabajás desde chica?-Por supuesto. Sé lo que es llegar a horario, tener que irme a dormir temprano y aprenderme la letra. Siempre fui muy responsable. Nunca disfruté las piyamadas con amigas. Fui muy trabajadora y poco amiguera. Me encapriché con la actuación y lo logré. Lo hice sola, aunque mis papás me apoyaron.-¿Te preocupa el dinero?-No, porque empecé de chiquita, cuando no me importaba y era un juego. No tenía que mantener a mi familia.-Si tuvieras hijos, ¿te gustaría que trabajaran desde chiquitos, como vos?-(Piensa) No los metería. . . Ni los expondría. No querría que les saquen fotos. No me gustaría que tengan esa carga. Si ellos desearan hacerlo, bienvenido sea. No se los prohibiría. Como fue mi caso.-¿Planeás ser mamá en el corto plazo?-No, por ahora no. Pero creo en la familia, por sobre todo.