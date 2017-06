Julieta Ortega lució sus curvas con una malla enteriza muy sexy

? Una publicación compartida de Julieta Ortega (@petitjotao) el 12 de Jun de 2017 a la(s) 12:13 PDT

Julieta Ortega se encuentra disfrutando de unos días de relax y familia en Miami, donde vive su hermano Emanuel junto a Ana Paula Dutil y sus hijos.La actriz viajó junto a su gran amiga Andrea Rincón y juntas disfrutan de la playa. Justamente, Julieta sorprendió a sus seguidores de Instagram con dos postales desde el mar en las que luce su increíble lomazo a los 44 años con una malla enteriza muy sexy.Además, Ortega contó a través de Instagram Stories una divertida situación que vivó cuando vio la playa rodeada de fotógrafos. Pero, en esta oportunidad, los paparazzi no estaban buscándola a ella sino a Kourtney Kardashian, la famosa celebrity norteamericana, hermana de Kim y protagonista del reality Keeping up with the Kardashians.