Florencia Peña: "Tengo trombofilia, todas las mañanas me inyecto"

Tengo Trombofilia. Todas las mañanas me inyecto Heparina. Sin eso mi bebe no puede vivir. Mi obra social me cubre todo el tratamiento. Pero hay mujeres que no tienen acceso a una obra social y pierden a sus bebés. La Ley se votó unánimemente por todos los bloques. El año pasado se vetó. Muchas mujeres quedaron sin tratamiento. Necesitamos la ley YA. Para que no se pierdan más embarazos. IGUALDAD PARA TODAS!!

La actriz, embarazada de cuatro meses, confesó que padece trombofilia y que por eso debe inyectarse heparina a diario. Con un conmovedora foto y un elocuente texto, pidió a la autoridades que pongan en vigencia la ley para que las embarazadas que padezcan esta enfermedad puedan recibir el tratamiento de forma gratuita."Tengo Trombofilia. Todas las mañanas me inyecto Heparina. Sin eso mi bebé no puede vivir. Mi obra social me cubre todo el tratamiento. Pero hay mujeres que no tienen acceso a una obra social y pierden a sus bebés. La Ley se votó unánimemente por todos los bloques. El año pasado se vetó. Muchas mujeres quedaron sin tratamiento. Necesitamos la ley YA. Para que no se pierdan más embarazos. ¡Igualdad para todas!", escribió.Florencia espera a su tercer hijo, el primero con el abogado Ramiro Ponce de León, para mediados de octubre y en los últimos días debió ser internada por un cuadro de inflamación abdominal. Ya había hablado del tema de la trombofilia en el programa de Mirtha Legrand y ahora vuelve a hacer su pedido.