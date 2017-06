Natacha Jaitt: "Es la primera vez que me meto con alguien casado"

"Estoy en shock. No me lo esperaba esto. Esto yo no quería hacerlo público porque es un tema personal, donde hay una familia, y es la primera vez que me meto con alguien casado. No lo sé manejar", precisó Jaitt.En su programa radial "El ascensor", que se emite por FM Mega 98.3, la mediática dio detalles sobre el robo de su iPad, del cual habrían sacado las capturas de los supuestos mensajes con "Gambetita" y el video."Estuve con quilombos judiciales que tenía que resolver. Los trámites los tenía que hacer sin dormir. El martes fui a un bar, estaba con la tablet abierta, fui a un baño y cuando volví me la habían robado. Me tenía que quedar en el juzgado. No pude borrar y cambiar contraseñas. Llegué a casa, me acosté a dormir", explicó.Además, prosiguió: "Cuando me levanté me agarré la cabeza y recordé que tengo una app en la que controlo las cámaras de seguridad de mi casa. Eso está abierto. Lo que no sabía es que quedan filmaciones grabadas de todos los días. Tuvieron que indagar porque pasó hace mucho".Asimismo, precisó que con Yanina Latorre eran "amigas en Twitter", y dijo que tenían "buena onda y buena energía".Luego de admitir que el que aparece en el video y las imágenes del chat "es Diego" Latorre, Natacha aclaró: "Si me pagan, hablo. Si soy puta, voy a ser bien cara".Por su parte, Yanina remarcó: "Di la cara, fui a trabajar, a ensayar. Voy a ir a la sentencia en el Bailando, sólo cambio el día de baile, iré el lunes"."No desmentí nada, no le dije nada a los que hablaron. Tuve palabras re lindas de un montón de periodistas, Mariana Fabbiani me mandó un mensaje que me emocionó, Jorge Rial me escribió. No me defendí, no sabía que decir, ya encontraré el momento, hay momentos en los que nos sabes qué decir, hay que procesar", indicó.Asimismo, en medio del momento que atraviesa Yanina Latorre, hubo un detalle que llamó la atención y fue el envío de un ramo de rosas a ella, con una tarjeta que decía "Quiero verte sonreír".