Video y chats hot entre Latorre y Jaitt: la palabra de todos los protagonistas

Un escándalo de grandes proporciones se generó en las últimas horas luego de que se filtraran chats eróticos y un supuesto video de un encuentro entre el exfutbolista y actual comentarista de fútbol Diego Latorre y la mediática Natacha Jaitt.Todo se inició a partir de la difusión de un diálogo muy subido de tono entre Latorre y Jaitt, en el que él trata de acordar un encuentro sexual con ella y usan frases como "cuando metemos telo", "vamos a entrar por atrás (del hotel alojamiento) como vos me entrás a mí", o "estoy con muchas ganas de c. . .".A su vez, se difundió un video que sería de las cámaras de circuito que posee la mediática en su casa desde hace un tiempo a partir de haber vivido un hecho de inseguridad.Además, añadió: "Con Yanina está todo normal, no pasa nada. Duele porque hay hijos de por medio, pero sabemos que son las consecuencias de nuestros trabajos. Perdoname, pero no te puedo decir nada más. Bien, buena, pero superficial, nada más".En ese sentido, la abogada del exjugador, Mariana Gallego, anticipó que presentarán "una medida cautelar" y agregó que su cliente "sostiene que son falsos, pero más allá de eso, el Código Civil prohíbe la intromisión en la vida privada de alguien con el fin de generar daño".Asimismo, la letrada aclaró que la medida que presentarán no será contra Jaitt ni contra el "Topo" Rizzo, el periodista que dio a conocer los chats y el video, sino que la harán contra el "Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom)".