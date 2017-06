Mostró nuevas fotos de su infernal lomazo y reveló la receta para cuidarlo

#victoriasport #pink #goodnight?? Una publicación compartida de Ayelen Celeste Paleo ?? (@ayepaleo) el 4 de Jun de 2017 a la(s) 8:38 PDT

#sundaypic Una publicación compartida de Ayelen Celeste Paleo ?? (@ayepaleo) el 11 de Jun de 2017 a la(s) 1:55 PDT

#11 Una publicación compartida de Ayelen Celeste Paleo ?? (@ayepaleo) el 10 de Jun de 2017 a la(s) 2:23 PDT

Una publicación compartida de Ayelen Celeste Paleo ?? (@ayepaleo) el 9 de Jun de 2017 a la(s) 6:11 PDT

#gymtime? Una publicación compartida de Ayelen Celeste Paleo ?? (@ayepaleo) el 7 de Jun de 2017 a la(s) 12:15 PDT

Miss simpatia ??? #pile Una publicación compartida de Ayelen Celeste Paleo ?? (@ayepaleo) el 2 de Jun de 2017 a la(s) 5:12 PDT

Ella me extraña y me viene a visitar ??? #friends #miami @solcisaran Una publicación compartida de Ayelen Celeste Paleo ?? (@ayepaleo) el 1 de Jun de 2017 a la(s) 4:08 PDT

Domingo de mucho calor ????? #pile Una publicación compartida de Ayelen Celeste Paleo ?? (@ayepaleo) el 28 de May de 2017 a la(s) 10:50 PDT

#me #body #beach #sunnyday #argentina #miami Una publicación compartida de Ayelen Celeste Paleo ?? (@ayepaleo) el 27 de May de 2017 a la(s) 12:13 PDT

#relaxing #home #me #miami Una publicación compartida de Ayelen Celeste Paleo ?? (@ayepaleo) el 26 de May de 2017 a la(s) 6:51 PDT

Desde hace tiempo, Ayelén Paleo exhibe sus prodigiosas curvas en las redes sociales. Desde Miami, donde se encuentra instalada, le pone calor a la previa del invierno argentino. Sin embargo, en las últimas horas, más allá de postear nuevas imágenes hot, reveló detalles de su rutina en el gimnasio para mantener su lomazo."Bueno les cuento un poco que es lo que hago en el gym ya que las chicas me mandan mensajes preguntándome qué tipo de ejercicios realizo y me dicen que suba rutinas", expresó.Después de señalar que le "da fiaca" grabar cuando entrena, admitió que va al gimnasio "5 o 6 veces por semana, dos horas y media, todos los días hago diferentes rutinas. Una hora de aeróbico ( 20 de entrada y 40 al final ) un músculo o dos por día a romperlo y abs todos los días"."Les cuento que toda mi vida hice dietas y cosas que en su momento me sirvieron pero después me hacían rebote y hará cosa de un mes y medio, estoy cambiando mi forma de comer. Como cada dos o tres horas cosas saludables, entonces nunca tengo hambre ni ganas de picar nada", contó vía Instagram.