Si algún desprevenido se la cruza por la facultad, donde cursa para martillera pública, probablemente no la reconozca. Es que para transitar los pasillos universitarios, Macarena Lemos cambia la malla del programa "Combate" por el traje y la camisa. "Los profesores son grandes, profesionales de lujo, y no puede salir ahí la Maca de Combate porque no da, tengo que cambiar el chip", afirma entre risas la escultural rubia, quien hoy por hoy descolla como parte de la novena generación del ciclo que conducen El Pollo Álvarez y Laurita Fernández.





"Ya le pasé el trapo a Mica Viciconte, olvidate. El único contraste ahí es con ella, que es todo lo contrario a mí. Yo soy súper auténtica, y como que hice un quiebre en el programa, demostré que más allá de los juegos se puede hacer humor, ponerle otra onda", afirma la modelo rosarina, quien, más allá de su éxito actual sueña con estar algún día en el Bailando. "Me encantaría, voy a llegar, antes que se retire Marcelo llego (risas), yo ya con una gala me conformo, después de eso me dedico de lleno a la facultad", expresa con el humor que la distingue.



A la hora de definirse, Maca no puede evitar combinar su simpatía con una gran autoestima. "Yo soy lo más, voy caminando como la protagonista de Lalaland. Ojo, cuando me enojo me enojo, pero trato de estar siempre bien, de tener buena energía", sostiene, para luego referirse a su presente sentimental.



"Yo soy una soltera codiciada, pero del baile siempre me voy sola. Entre la facultad, Combate y mi familia, que vive en Rosario, se me complica un poquito. No quiere decir que a veces no haga visitas, hay whatsapp de todos los rubros. Las rubias rosarinas somos terribles", confiesa Lemos, quien alguna vez supo jugar al misterio con una supuesta relación con Lionel Messi (29), casualmente también surgido en la ciudad santafecina.



"Los hombres me gustan de bajo perfil, y físicamente los prefiero normales, incluso con algo de pancita, detesto los metrosexuales", comenta a la hora de describir sus preferencias a la hora de encontrar pareja.



Quien alguna vez supo definirse en tono de broma como "la más pu. . . de todas" dice que a la hora de la intimidad es "fogosa". "Los hombres me elogian la simpatía y la actitud, voy siempre al frente", agrega Macarena, quien, si bien admite tener fantasías sexuales por cumplir, prefiere mantenerlas en reserva. "Ahora me siguen chicos de 12 años, soy la reina teen", se excusa, para luego desmitificar que haya estado con varios jugadores del plantel de Yupanqui.



"Con uno me alcanza y me sobra, imaginate con un montón", aclara entre risas esta mujer que en su perfil de Twitter se define como "rosarina, auténtica y enamorada de sí misma". Aunque está claro que ese sentimiento debe ser compartido por millones de hombres en toda la Argentina.