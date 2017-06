El picantísimo comentario de Alex Caniggia a Laurita Fernández

Y laurita me haces acordar a charlotte.....sos casi perfecta .. lo q no sabes es elegir. — ?ALEXANDER CANIGGIA? (@alexcaniggia) 2 de junio de 2017

Dejó de ser una de las solteras más codiciadas cuando se puso de novia. Sin embargo, la relación entre Laurita Fernández (25) y Federico Bal (27) no llegó a buen puerto. Ahora, Alexander Caniggia (24) aprovechó el flamante estado civil de la bailarina para piropearla... aunque disparó un dardo picante para el actor."Laurita me haces acordar a Charlotte", destacó el cantante en Twitter, en referencia a su hermana melliza. Aunque su halago también incluyó un cruce con la expareja de la participante de Bailando 2017: "Sos casi perfecta... lo que no sabes es elegir", agregó.Alexander Caniggia: "Laurita me haces acordar a Charlotte. Sos casi perfecta... lo que no sabes es elegir".Pese a que la publicación obtuvo cientos de "me gusta" y retweets, como era de esperarse, su mensaje generó indignación entre los seguidores del hijo de Carmen Barbieri y que apuestan para que los jóvenes se reconcilien.¡Mirá el picante comentario de Alex Caniggia a Laurita Fernández... con un tremendo palito a Fede Bal!