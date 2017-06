Moria Casan dijo que Carmen Barbieri puede ir presa

Moria Casán reveló un secreto de su amiga Carmen Barbieri. La jurado del Bailando relató que la mamá de Fede Bal tiene miedo. "Cree que va a ir a la cárcel", aseguró Moria Casán.



La entrevista fue en "Confrontados" y en ésta Casán relató mucho más. Todo comenzó por la misteriosa carta que publicó Barbieri en su cuenta de Twitter donde dijo, entre muchas otras cosas: "Ayudo a quien lo necesita y propongo el crecimiento porque amo la gente talentosa y me gusta que trascienda a veces en desmedro mío y de mi conveniencia laboral. ¿Estoy equivocada? Porque en retribución sólo obtengo odio, falta de respeto, hablan mentiras que llevan años desmentir, falta de códigos, se meten con mi parte más vulnerable que es mi gente -Fede, mi hijo, mi mamá, Anita, mi familia, mis amigos- terminan derramando un odio terrible".



Casán explicó su teoría. "Carmen no esta pasando un buen momento, hablé por teléfono con ella hace poco, lo que le sucede es que tiene miedo de ir presa, ella tiene una causa penal pendiente, por la cual pueden darle hasta cuatro años de prisión. No es excarcelable, y la probation que le toca es limpiar en los hospitales, pero a ella no le molesta limpiar, si lo que mas le gusta es limpiar y más mugre ajena que la de ella, porque ella no tiene mugre", dijo la One.



La causa a la que se refiere Moria es la que le inició Natividad, su ex empleada quien la acusó de hacer una falsa denuncia y una infracción al artículo 302, inciso 3 del Código Penal. En lenguaje común sería frustrar el cobro de un cheque de manera maliciosa.

"Me parece que empieza a entenderse internamente, cosa que no tuvo tiempo, porque siempre estuvo pensando en los demás. Ella tiene alma de enfermera, cuidó a Santiago tanto tiempo, pero no la escuché nada bien", aclaró Moria.



La carta entera de Carmen fue la siguiente:



"Almuerzo sola, estoy lejos de casa y a veces eso te sirve para pensar a corazón abierto. Muchas cosas me pasaron últimamente, casi todas de público conocimiento; pero hoy una palabra recurrente en mi cabeza desde los últimos años: DESILUSIÓN, constante y reiterada; como dicen por ahí uno cosecha lo que siembra, entonces qué hice mal? -porque sin duda creo que el mundo es acción y reacción.

Soy impulsiva, contestataria, hablo y después pienso, a veces digo cosas en caliente que después creo que no era necesario, pero si hay algo que tengo es GENEROSIDAD, mis grandes equivocaciones tienen que ver con eso, doy sin esperar a cambio, nunca espero una retribución pero me gusta que el otro lo considere y valore, los años no me sirvieron para diferenciar con quién serlo; lo soy casi sin pensar con quién, sólo por condición.



Yo hice mi carrera sin ayuda de nadie, haciéndome camino al andar, sin aprovecharme de un apellido, ni de una posibilidad para "trepar"; fui y sigo siendo muy dentro de mí "una chica del montón", por eso ayudo a quien lo necesita, me hago presente, sostengo, acompaño y propongo el crecimiento; creo porque nunca tuve alguien que lo haga por mí, amo la gente talentosa y me gusta que trascienda a veces en desmedro mío y de mi conveniencia laboral... estoy equivocada?

Porque en retribución sólo obtengo con el tiempo odio, falta de respeto, hablan mentiras que llevan años desmentir y se sepa la verdad, falta de códigos, se meten con mi parte más vulnerable que es mi gente -Fede, mi hijo, mi mamá, Anita, mi familia, mis amigos- terminan derramando un odio terrible, que provoca más incertidumbre en mí.

Dediqué mi vida a formar una familia anhelada, tener una profesión digna, rodearme de amigos y compañeros, disfrutar a pleno; pero casi sin darme cuenta una larga lista de "amigos y compañeros" incluso parte de quienes consideré mi familia; se transforman en mis enemigos, hablan, lastiman, defraudan, mienten, me sacan dinero suciamente... entonces digo: tendré que cambiar mi vida? Mis conceptos, mis códigos... por qué? Y la gente de bien? Los que me no se acercan a mí sólo por un rédito o por el mero uso y desuso? Los que conocen a la verdadera Carmen Luz?...

No puedo cambiar mi don de gente, soy AUTÉNTICA, yo sé que no soy una mala mujer, si me considero una leona en medio de una jungla de traidores... y sigo con mi lista, se van sumando de a muchos, pasan los años y sigue la lista. Nunca busco victimizarme, no soy la más buena del condado y lo sé, tengo autocrítica aunque no parezca.

A veces pienso que me hice mediática a partir de tratar de explicar y contar la verdad; muy pocas veces puedo disfrutar de lo bueno que tiene serlo; es decir, divertirme y contar con humor cosas cotidianas que te acerquen al público y te sacan del lugar alejado que ellos creen. A veces las fuerzas menguan y no sé qué camino tomar. Pero tengo en claro que no puedo modificar mi sentir, por ahí no soy buena en transmitirlo; pero sepan que todo lo que hago es en función de cosechar logros míos y disfrutar del logro de los demás, más aún si es gente querida.

Reivindico mi condición de GENEROSA y TRABAJADORA, a veces hasta la idiotez, soportando golpes y cachetazos; desbordes y heridas, pero no puedo cambiar, a pesar de las desilusiones de hombres, amigos, familias, o sólo conocidos. Seguiré sumando a la lista, pero sin dejar de mirar al horizonte, con conceptos claros y poniendo la cabeza en la almohada pensando que soy FIEL A MIS CONCEPTOS, sin claudicar, sin bajar la cabeza, orgullosa de ser una mujer de BIEN. Defender a mi hijo con uñas y dientes.

Ojalá un día, que no sea muy lejano, disfrute los frutos dulces sin tantos amargos... Confío en eso de corazón y por lo pronto sigan pegando, que hay MUJER para rato... como dice Eladia Blázquez 'A pesar de todo irás adelante, la fe en el camino será tu constante. A pesar de todo, la vida que es dura también es milagro, también aventura. A pesar de todo, dejándola abierta, verás que se cuela el sol por tu puerta. No hay mejor motivo si encuentras el modo de sentirse vivo, a pesar de todo'".