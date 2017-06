Abren debate sobre el peso de Rihanna

Algunos medios como The Shade Room y Barstool Sports, han publicado imágenes en sus redes de Rihanna con comentarios como: "Rihanna ha estado comiendo bien" o "¿Conseguirá Rihanna que la gordura sea una tendencia?", según informa el sitio español Marie Claire.



Incluso no dan espacio a que efectivamente la cantante haya subido de peso y algunos medios han abierto el debate con el tema de un posible embarazo. Sin embargo, desde TheHollywoodLife.com señalaron que "Rihanna no está embarazada, lo siento decepcionar a todos, pero, no. Ella tiene algo que contar, pero es privado", cuentan en el sitio argentino "Pronto".



A toda esta polémica, Rihanna con lo único que ha respondido ha sido con un meme en su Instagram, el cual dice "si no puedes conmigo como Gucci Mane en 2007, no me mereces en mi Gucci Mane 2017".