La escalofriante experiencia paranormal de Mercedes Morán en un teatro

Mercedes Morán contó una experiencia sobrenatural que vivió en carne propia en los principios de su carrera. La actriz, que está retomando con las funciones de "¡Ay, Amor divino!", visitó el ciclo de Verónica Lozano, "Cortá por Lozano", y reveló que un fantasma le tocó la mano. "Voy a sacar el carnet de chapa. Pero sí, tuve conexión con un fantasma en el teatro Payró, donde yo debuté como actriz, hace muchos años", comenzó su relato.

"Al comienzo de los ensayos en el teatro se habló del tema (del fantasma) y después se olvidó por completo", siguió.



Y agregó: "Llegó el día del debut y compartíamos camarín las actrices. Imagínate la emoción de la primera vez... Entonces, mi personaje era una chica muy jovencita, tenía un vestido medio bobo, y veo que empieza a venir la gente a saludar al camarín y me quiero ir a vestir para recibirlos con otra pilcha. Agarro mis cosas, me voy al baño, que estaba arriba del escenario; subo, pensando en cualquiera, apurándome, busco con la mano la llave de luz y me encuentro con otra mano".



Tras explicar que en aquel momento pensó que estaba tocando la "la mano del asistente" y le agarró un ataque "de risa" y después hizo "silencio", contó cómo fue que se enteró que había tocado a un fantasma. "Salí de ahí, pero seguía mirando ese lugar. Lo veo al asistente, le digo que había alguien. Subió, prendió la luz y no había nadie. Yo decía: '¡El fantasma, el fantasma, me tocó!'. Nadie me daba bo.... Jaime Kogan, que era el director de ese teatro, me dijo: 'Tranquila, está todo bien. Te bendijo'". Fuente: (El Liberal).-