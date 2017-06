Otra diosa desmintió los rumores de romance con Fabián Cubero

Pompavana ? @pompavana Una publicación compartida de Nati Figueiras (@natufig) el 22 de Mar de 2017 a la(s) 9:47 PDT

A Fabián Cubero primero se lo vinculó con Noelia Marzol y ahora con Natalia Figueiras, la hermana de Ivana.Según trascendió, la hermana de la modelo habría cenado en la noche del miércoles con el ex de Nicole Neumann junto a un grupo de amigos y familiares. Y de ahí surgieron los rumores de que existiría una relación entre ambos.Natalia, quien desmintió rotundamente la información: "Es mentira. Estoy en pareja, gracias por preguntar", dijo al sitio Primiciasya.Natalia Figueiras es actriz y forma parte de una familia compuesta por cinco hermanas: Ivana, Nadia y las gemelas María y Gabriela, aunque estas últimas tres no tienen nada que ver con los medios.Ella está en pareja con Mauricio y conviven desde hace ya casi 10 años. Se conocieron en Andorra y al año de salir ella quedó embarazada: "Estábamos los dos estudiando, él medicina y yo actuación en el IUNA, así que tuvimos que reorganizarnos. Y como Mauricio es de Mar del Plata, se anotó para hacer la residencia allá, adonde fuimos a vivir. Al año le dije que me quería volver a Buenos Aires porque quería empezar mi carrera como actriz. Estuvimos viviendo a la distancia y ahora está acá con nosotros", contaba Natalia hace un tiempo a la revista Hola!