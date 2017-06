Las indirectas de "La Profe" Scheffler ante la boda de Artaza y Milone

Muy buen miércoles ? ...si me arriesgo y pierdo? Y... si me arriesgo y gano? Sé fiel a tu intuición ??? #Miercoles #Frases pic.twitter.com/psVjegpPQv — Silvina Scheffler (@SilvinaLaProfe) 7 de junio de 2017

Después de muchas idas y vueltas, Nito Artaza y Cecilia Milone finalmente darán el sí el 25 de junio en Bella Vista, provincia de Corrientes, donde nació el humorista y político.Esta semana dieron a conocer las tarjetas de la boda, que contará con más de 300 invitados, y en las que figura una significativa frase para la pareja: "El amor no pasará jamás". Y si bien todos hablaron de aquella expresión, para quien no pasó de largo fue para Silvina Scheffler (36), la profe de Gran Hermano, con quien Nito mantuvo una relación de cuatro años y medio y de quien se separó para volver con Milone.Con una serie de tweets, la entrerriana expresó: "Para ser FELIZ tienes que aprender a ignorar muchas cosas y a valorar las más pequeñas", escribió en 140 caracteres. "Muy buen miércoles . . .¿si me arriesgo y pierdo? Y. . .¿si me arriesgo y gano? Sé fiel a tu intuición", continuó. "La libertad y la simple belleza son demasiado buenas para dejarlas pasar. . .", remató.