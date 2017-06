Otra diosa en la lista de Pico Mónaco: Silvina Luna reconoció un fugaz romance

Silvina Luna volvió a las pistas del Bailando luego de 8 años de ausencia y anunció que se casará en noviembre con "El Polaco", con quien está de novia desde enero de este año.



La bailarina fue invitada a "Los Ángeles de la Mañana" para hablar sobre su debut en el certamen, pero el conductor la indagó sobre una relación del pasado.



La modelo trató de evitar el tema hasta que finalmente confesó: "Sí, tuve algo con Pico Mónaco hace varios años pero no fue nada importante". Y Ángel de Brito agregó que incluso habían hecho un viaje juntos a Santa Fe y Silvina lo confirmó.



Inmediatamente, las panelistas le preguntaron si temía la reacción de Pampita, novia actual de Pico y jurado del Bailando donde participa Silvina: "Pampita es una diosa, la adoro. No le tengo miedo porque la conozco, viajamos juntos con sus hijitos y me parece amorosa", dijo.