La respuesta de Vicuña a las acusaciones de "padre ausente"

Feliz cumpleaños Beltrán, mi niño luminoso, cinco años desde que apareciste como un duende alegre. Te amo con toda mi alma y así con esta cara de sueño empezamos tu día!

Desde una cuenta fantasma de Instagram, hace unos días aseguraron que Benjamín Vicuña no estaría presente en el cumpleaños de su hijo Beltrán. El usuario anónimo disparó artillería pesada contra La China Suárez y el actor, motivo por el cual en el día del aniversario de su niño, el chileno hizo una sugestiva publicación para "defenderse" de dicha acusación.Al ser tildado de padre ausente por la cuenta @tredsgu, Benjamín se llamó al silencio, aunque Eugenia fue la que salió al cruce. "Cállese pesada. Y deje de hacerse cuentas fantasmas para escribir tonterías", respondió sembrando un manto de dudas sobre quien escribió la acusación: todos los ojos se posaron en Pampita.Llegado el día tan especial de Beltrán, fue Vicuña quien por elevación le contestó a la cuenta fantasma. "Feliz cumpleaños Beltrán, mi niño luminoso, cinco años desde que apareciste como un duende alegre. Te amo con toda mi alma y así con esta cara de sueño empezamos tu día!", escribió el flamante papá junto a una fotografía con su hijo, muy sonrientes y remarcando que está junto a él.Cabe destacar que desde la cuenta anónima le habían echado en cara que Vicuña no estaría para el cumpleaños de su chiquito, dejando en evidencia que contaba con información que solamente tenía el entorno más cercano de la familia. "Pobre Beltrán! El sin cejas lo reemplazó a él y a sus hermanos por tu hija. El cumple 8 de junio y el padrazo como decís vos no va a estar con él", escribió arrobando a la pareja.