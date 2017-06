Noelia Marzol habló con Cubero y reconoció: "Es un bombón"

En una nota que dio en La Once Diez/ Radio Ciudad, la modelo expresó: "Después de lo de ShowMatch me mandó un mensaje y hablamos, no quiero decir exactamente qué hablamos porque es algo íntimo, pero juro por Dios que no tiene nada que ver con un romance o algo que podamos tener".



Por otro lado, a Marzol le preguntaron si al futbolista le sumaba haber estado casado con una modelo como Neumann. "Yo creo que eso le suma, él es un bombón, se mostró como un sex symbol al lado de una de las chicas más lindas del país. Nos mandamos mensajes para ponernos de acuerdo sobre cómo encarar el tema", sentenció.



No obstante, Noelia le cerró la puerta a Cubero por el momento, ya que está comenzando una nueva relación. "Estoy hablando con un chico de Córdoba que me gusta. Hoy no estaría con Cubero, estoy como en plan de reconquista con Córdoba", cerró.

Fuente: Primicias Ya