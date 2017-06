División de bienes de Nicole y Cubero: La millonaria suma en disputa

Nicole Neumann y Fabián Cubero no superaron la crisis que vivieron en 2016 y en abril de este año decidieron ponerle punto final a su matrimonio, después de nueve años juntos y tres hijas en común: Indiana, Allegra y Sienna.



La modelo y el futbolista de Vélez, además, deberán hacer la división de bienes ya que cuentan con propiedades millonarias y se disputan más de 57 millones de pesos.



Nicole y Cubero ya comenzaron los trámites de divorcio y si bien no quieren que se hagan públicos los detalles y ambos manifestaron que no quieren pelear por el dinero, es millonaria la suma que está en juego.



Además, deberán llegar a un acuerdo por cuota alimentaria que el futbolista deberá pasarle a la modelo para la manutención de sus tres hijas, que son menores de edad.



Según se supo, entre otras cosas, lo que la pareja tendrá que dividirse será la mansión que compartían en el barrio privado de Santa Bárbara y que está valuada en 3 millones de dólares (casi 48 millones de pesos).



La ex pareja también tiene una chacra en Tigre, en la cual Nicole tiene a sus mascotas y animales, que está valuada en 600 mil dólares (casi 10 millones de pesos).

