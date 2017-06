Mariela Anchipi reveló sus secretos más íntimos: ¿Tiene fantasías con Pampita?

"Si fuese hombre tendría fantasías con Natalia Oreiro. Y del Bailando con Pampita porque es una bestia, es hermosa", reveló la participante del Bailando 2017 e histórica coach del certamen, Mariela Anchipi"Me gusta usar tanga, me gusta la insinuación", agregó y contó una intimidad: "Con Dady tuve sexo arriba de un árbol. Estábamos en un campo y no había nadie. Nos empezamos a besar, era un árbol bajo. Tenía una rama que sobresalía y lo hicimos. Lo hicimos en el mar, en la isla. Estoy muy satisfecha con todos los lugares que tuve sexo", expresó en una entrevista con El Show del Espectáculo, el ciclo que conduce Ulises Jaitt por Radio UrbanaBA."En cuanto a las posiciones soy cambiante porque soy ciclotímica. Lo que un día me gusta al otro día no", agregó.También, la artista expresó: "El insulto vale pero no me motiva tanto. Con Dady fantaseamos con crear personajes. Por ejemplo fuimos a la casa de Miguel de Sel, y jugamos a que yo era la mucama y Dady embajador. Me divierten esos juegos".