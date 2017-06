Revelan detalles del casamiento de Messi en Rosario

En medio de una ola gigante de rumores, idas y vueltas Lionel Messi y Antonella Roccuzzo harán su fiesta de casamiento el próximo 30 de junio en City Center Rosario. El dato llegó tras una serie de negociaciones que hasta ayer habían dejado una primera opción en el camino: Salones Puerto Norte. No obstante, el local de barrio Refinería sigue señado para esa misma fecha por parte de la familia del astro del fútbol. En el medio hubo cambio de wedding planners, y lo que en principio era una fiesta para 600 invitados será finalmente para unos 250.



"La fiesta será como se indicó inicialmente, el 30 de junio, y en el City Center", aseguró a LaCapital una fuente inobjetable ligada al entorno familiar de Lio.



La confirmación llegó tras una serie de negociaciones hasta ayer truncas que habían comenzado en enero, cuando una empleada de la top wedding planner Bárbara Diez (la esposa de Horacio Rodríguez Larreta y organizadora del casamiento de Mauricio Macri y Juliana Awada) llegó a Rosario para contactar a los responsables de Salones Puerto Norte.



Según trascendió, desde inicios de 2017 se produjeron entre 4 a 5 reuniones de trabajo en la que participaron muchos integrantes del staff de Diez.



Hace un mes, el propio padre del delantero de la selección nacional participó en persona de las tratativas.



Una fuente conocedora del mundo de los eventos confió que Jorge Messi abonó la seña para el alquiler del salón, que aún se mantiene reservado para el próximo 30 de junio. En el medio se decidió darle de baja a Bárbara Diez.



Luego de esta desafectación ingresaron a la previa del casamiento del rosarino los weddings planners locales Farina-Pavía Celebrations & Style, quienes guardaron hermetismo en relación a los detalles de la boda del año, que promete llevar todas miradas hacia Rosario.



Y si bien surge del propio entorno familiar de Messi que el casamiento será en City Center, no es un dato a descartar que uno de los socios de la empresa organizadora, Adrián Pavía, es el gerente general del Hotel Colonial de San Nicolás.



Precisamente en ese lugar, en 2003, se casó el ex tenista rufinense Guillermo Coria con Carla Francovigh.



Todo en el terreno de las especulaciones y con el dato firme del círculo íntimo del astro del fútbol.



Justamente, LaCapital se contactó con voceros del casino situado en el extremo sur de la ciudad. "Es posible. Hasta ahora, nada confirmado", fue lo único que se escuchó.



La fiesta incluiría el bloqueo de gran parte de las habitaciones del hotel Pullman, el cinco estrellas ubicado lindero al City Center en el ingreso a la autopista a Buenos Aires.





A puro ritmo



Entre los artistas que serían parte del show en los festejos del enlace figura Rombai, grupo musical uruguayo de cumbia pop formado a mediados de 2014 y con buenos vínculos con el delantero del Barcelona Luis Suárez.



Y no se descarta el desembarco de Karina La Princesita, y actual pareja de Sergio Kun Agüero. La lista de artistas no se detendría acá.



Mientras tanto, en Salones Puerto Norte sigue "bloqueda" la fecha del 30 de junio para festejar el casamiento Messi-Roccuzzo.



La seña es por el 50 por ciento del alquiler que sigue vigente. "¿Y si alguien pide esta misma fecha?", preguntó este diario a una de los voceros. "Recién ahí, levantaremos el teléfono para consultar a la familia Messi si harán uso de esa noche", concluyó.



Hasta ayer, y consultado el arzobispo rosarino, Eduardo Martin, no estaba contemplada una ceremonia religiosa.



Sí, en cambio, es muy factible que el vestido que luzca Antonella para esta noche especial sería diseñado por Rosa Clará. Así, la boda del año está cada vez más cerca y sus detalles, sorprenden.