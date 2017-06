Premios Gardel 2017: Abel Pintos ganó el oro por tercera vez

El evento que cada año organiza CAPIF contó con la conducción de Lalo Mir y Maju Lozano, y el primer set musical estuvo a cargo de Eruca Sativa y Octafonic, que tocaron "Armas gemelas".



A lo largo de la noche hubo también presentaciones en vivo de Lali Espósito y un homenaje a Cacho Castaña, realizado por Miranda, Palito Ortega y Juanchi Baleirón, y otro al recientemente fallecido Horacio Guarany, a cargo de Jairo y Nahuel Pennisi.





Listado de Premios:



-Mejor Álbum Artista Masculino Pop: Abel Pintos



-Canción del año: "Como te extraño", Abel Pintos



-Premio a la Trayectoria: Víctor Heredia



-Mejor Álbum Grupo de Rock: "Barro y Fauna", Eruca Sativa

-Mejor Álbum Artista Femenina de Rock: "Sexo con modelos", Marilina Bertoldi



-Mejor Álbum Artista Masculino de Tango: "Gardel Sinfónico", Ariel Ardit & Filarmónica de Medellín



-Mejor Álbum Rock Pop Alternativo: "L.H.O.N.", Illya Kuryaki & the Valderramas



-Mejor Videoclip: "En un bosque de la China", Daniel Melingo



-Mejor Álbum Grupo Tropical: "Tiempo de Bailar", Los Palmeras



-Mejor Álbum Artista Femenina Pop: "Espinas & Pétalos", Marcela Morelo



-Mejor Álbum Artista Masculino Tropical: "Sola otra vez", El Polaco



-Mejor Álbum Artista Femenina de Tango: "En vivo en el Teatro Coliseo", Lidia Borda



-Mejor Álbum Artista Masculino de Rock: "Encuentro supremo", David Lebón



-Mejor Álbum Grupo de Folklore: "Solo luz, tributo a Raúl Carnota", Luna Monti y Juan Quintero



-Mejor Álbum Artista Femenina de Folklore: "Soledad 20 años", Soledad Pastorutti



-Mejor Álbum Artista Canción Testimonial y de Autor: "Auténtico", Alejandro Lerner



-Mejor Álbum Artista de Cuarteto: "No me pidan que baje el volumen", Ulises Bueno



-Mejor Álbum Artista Romántico ? Melódico: "Clásico", Sergio Denis



-Mejor DVD: "Desde adentro - Impuesto de fe", Babasónicos



-Mejor Álbum Artista Femenina Tropical: "Cosecharás tu siembra", Gladys La Bomba Tucumana



-Mejor Álbum Banda de Sonido de Cine/Televisión: "Otras músicas", Chango Spasiuk



-Mejor Álbum Conceptual: "Archivo Jobim", Silvina Garré y Litto Nebbia



-Mejor Álbum de Chamamé: "Puertos", Hernán Crespo



-Mejor Álbum de Jazz: "Mute", Fernández 4



-Mejor Álbum de Música Clásica: "Live", Sol Gabetta



-Mejor álbum de reggae y música urbana: Soundamerica, Los Pericos



-Mejor Álbum de Rock Pesado / Punk: "Hoy como ayer", Carajo



-Mejor Álbum Folklore Alternativo: "Otras Músicas", Chango Spasiuk



-Mejor Álbum Grupo de Cuarteto: "22 años", La barra



-Ingeniería de Grabación: "Hoy como ayer", Carajo



-Mejor Álbum Grupo Pop: "Las antenas", Estelares



-Mejor Álbum Infantil: "Churo!", Mariana Baraj



-Mejor Álbum Instrumental-Fusión-World Music: "El tren - sólo guitarra", Luis Salinas



-Mejor Álbum Música Electrónica: "Opera Galaxy", Shoot the Radio



-Mejor Álbum Nuevo Artista de Rock: "Al borde del filo", Las Diferencias



-Mejor Álbum Nuevo Artista de Tango: "Así". Jorge Vázquez



-Mejor Álbum Nuevo Artista Pop: "Vida lejana", Benjamín Amadeo



-Mejor Álbum Nuevo Artista Tropical: "No ha sido fácil", Eugenia Quevedo



-Mejor Álbum Orquesta de Tango Instrumental: "Timba", Diego Schissi Quinteto



-Mejor Colección de Catálogo: "Héctor Stamponi interpreta su música al piano", Héctor Stamponi



-Mejor Diseño de Portada: "Impuesto de fe", Babasónicos



-Producción del año: "Barro y fauna", Eruca Sativa