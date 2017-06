Laurita Fernández, muy sexy en una producción en ropa interior

? Una publicación compartida de Lau Fernández (@holasoylaurita) el 5 de Jun de 2017 a la(s) 10:06 PDT

Pasan los días y seguimos hablando de Laurita Fernández. Cuando se puso de novia con Fede Bal creímos que ahí terminaba la cosa, que tendríamos varios meses de tranquilidad para no comentar sobre esta pareja.Claro, venía el primer beso en público, quizás un anuncio de boda bastante más adelante, y no mucho más. Pero no. Se pelearon y ahora, se espera su reconciliación. Todo ello, en el baile de Marcelo.El punto es que Laurita supo capitalizar este momento de extrema popularidad y cada día alimenta la historia. Ahora, por ejemplo, compartió en Instagram una producción de fotos en lencería, mega hot.Mientras su ex intenta reconquistarla con mensajes a través de Twitter, Laurita Fernández está en otra historia y muestra su belleza en las redes sociales.En su cuenta de Instagram, la conductora de Combate y participante del Bailando hizo una sesión de fotos en ropa interior que se llevó los elogios de sus casi dos millones de seguidores.A la bailarina se la ve en ropa interior, en algunas tomas en topless aunque de espaldas, sin mostrar demasiado. Las imágenes sugieren mucho.