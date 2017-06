¿Maltrato animal?: Revelan qué le pasó al mono de Piratas del Caribe

Se estrenó Piratas del Caribe 5: La Venganza de Salazar y comenzaron las polémicas sobre el cuidado de los animales que formaron parte del rodaje, entre ellos, el monito del pirata Barbosa.Según reveló la actriz Kaya Scodelario a The Sun "el animal se la pasó vomitando todo el rodaje". "El miembro del reparto más memorable fue el mono porque vomitaba todo el tiempo. Tenía un estómago muy pequeño y cuando estábamos rodando en el barco vomitaba en medio de las escenas, era muy gracioso", dijo la actriz.Tras las revelaciones, la organización PETA -Personas por el Trato Ético de los Animales- denunció un caso de maltrato animal pese a que en los créditos aparecía la marca registrada de American Humane: No Animals Were Harmed, la entidad encargada de certificar el bienestar animal de todas las películas de Hollywood."Estuvimos los 60 días que duró la grabación, con cerca de 100 animales y 20 especies diferentes, y en esos días un mono se mareó en dos ocasiones. Lo atendieron inmediatamente y con la ayuda del té del jengibre, se recuperó rápidamente", aseguró un miembro de la organización."Fuimos el único grupo de bienestar animal en la producción durante la grabación y así que somos los que mejor sabemos lo que ocurrió, por eso basándonos en el tratamiento de los animales le concedimos a la película nuestra certificación 'No Animals Were Harmed'", completaron.