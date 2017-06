Viviana Canosa: "No puedo estar sin sexo, necesito atención full time"

Viviana Canosa encendió la pantalla de Telefe con su picantes declaraciones sobre la intimidad con el papá de su hija Martina, Alejandro Borensztein."No puedo estar sin sexo, necesito atención full time", aseguró la periodista en el diván del programa de Verónica Lozano.Además, Canosa confesó que incluso durante su embarazo su hija no tuvo ningún problema a la hora de hacer el amor. "Tuve sexo hasta el último día de parirla", afirmó sin ponerse colorada."Para mí el sexo es vida. Hay gente que no lo tiene y se le nota en la cara y hay gente que elige no tenerlo, pero si tenés buen sexo es una linda manera de conocerte, de amar y poder amar al otro, es la entrega de las almas", dijo y agregó: "Me gusta el lenguaje muy sucio, me gustan muchas cosas. Cuando vos amás alguien tenés una confianza en la que vale todo".