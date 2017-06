Marcelo Polino reveló que estuvo en pareja con la hija de Pipo Pescador

Durante una entrevista en el programa Debo decir, Marcelo Polino relató cómo fueron sus primeros años en Buenos Aires. Habló de su primer trabajo y también reveló un amor que sorprendió a todos: fue novio de Carmela Fischer, la hija de Pipo Pescador. "Yo soñaba con venir a Buenos Aires a trabajar en la televisión. Pensaba que iba a ser feliz cuando trabajara en la tele. Pero no hay nada más lejano que ser feliz trabajando en la televisión", contó el hombre oriundo de Tres Arroyos. "Pasa que cuando uno vive en un pueblo, ve a la gente bien vestida, a Mirtha Legrand con vestido, o que Gerardo Sofovich regalaba plata. Yo quería estar ahí, era el lugar de la felicidad", agregó.



Cuando terminó el secundario, el jurado de Bailando por un sueño agarró sus cosas y se mudó a la capital. "Empecé a rondar un poco por la ciudad, como toda la gente del interior que no tiene un mango. Iba viviendo donde podía, pasé noches frías, tuve que dormir en una plaza. Y lo digo con alegría porque yo sabía que lo iba a superar, porque yo venía a ser famoso", relató. Y a esta altura de la historia vino la gran revelación. "Me fui a vivir a España porque estaba en pareja con la hija de Pipo Pescador".





Sin embargo la relación no prosperó y Polino volvió al país. "Cuando me vine a la Argentina no tenía trabajo, y una amiga me ofreció que limpiara las oficinas de la revista Tal cual. Después de limpiar, me quedaba leyendo las revistas, hasta que un día un redactor me dijo de salir a hacer una nota un domingo. Obvio que fui. De ahí pasé a radio Mitre, después a la tele con Lucho Avilés y nunca paré. Van a ser 25 años que estoy todos los días en la tele", concluyó.