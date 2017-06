Ailén Bechara y Maypi Delgado, juntas en una producción de fotos hot

Son íntimas amigas desde hace mucho tiempo, ya que compartieron sus inicios como modelo en la misma agencia, y con el tiempo tanto Ailén Bechara (27) como Maypi Delgado (30) se hicieron un lugar en el medio. La rubia explotó como azafata de Guido Kaczka y luego sorprendió al consagrarse subcampeona de Bailando 2015. La morocha irrumpió desde la casa de Gran Hermano 2015. Hoy compañeras en Polémica en el bar (lunes a viernes a las 20 horas por América), las diosas compartieron una producción de fotos muy sexy para Ciudad Magazine, donde desplegaron su belleza por duplicado.Luego hubo un picante cuestionario. Y ahí, súper enamorada del representante de futbolistas Agustín Jiménez (30), Ailén halagó el físico de quien es su novio desde hace ocho meses. En tanto que Maypi, separada hace dos meses del empresario Alfonso Greco (33), dio muchas pistas para que algún afortunado caballero logre seducirla: "No me va el touch and go. Hasta que no llegue un hombre con el cual pueda poner bien de novia, o incluso el indicado para ya casarme de una, me quedaré soltera. Esperaré a que llegue mi príncipe azul, mi marido. Por el momento estoy concentrada en mi propia marca de camperas y en mi trabajo en Polémica..., que es lo que me hace feliz y lo que más me gusta".-¿Qué es lo que más te gusta del cuerpo de un hombre?-Maypi: En lo que más me fijo del cuerpo de un hombre son los brazos, me gustan que los tengan un poquitito marcaditos, tampoco súper marcados.-Ailén: No tengo algo en particular que le mire al hombre. La realidad es que me tiene que gustar entero como persona. ¡Digamos que como mi novio!-¿Cuál es la parte de tu cuerpo que más elogian?-M: Y. . . Creo que sin dudas la parte de mi cuerpo que más me halagan es la cola, ja, ja.-A: Siempre me elogian la sonrisa, dicen que es contagiosa y como para hacer publicidad de dentífricos, ja, ja.-¿Cuál es tu comida preferida?-M: La pizza Margarita.-A: Soy recontra golosa. ¡Me pueden las cosas dulces! Sinceramente, amo comer y me gusta probar y comer casi todo tipo de platos.-¿Películas o series?-M: Me gustan las dos cosas, tanto las series como las películas. En todo caso, primero ver algunos capítulos y después una peli.-A: Yo suelo engancharme bastante con las series, las prefiero a las películas para verlas en la cama acompañada de Agus.-¿Helado o chocolates?-M: Me gustan más los chocolates y me gustan de todo tipo, tanto blanco como negro. En este último tiempo, hay una bombonería que tiene locales en los shoppings, que me regalan casi siempre, y son fanática de las almendritas con chocolate.-A: Soy fanática del helado, mal. Mi sabor preferido es el dulce de leche. Con un conito o potecito me alegran el día.-¿Con qué ropa dormís?-M: Uso una remerita media suelta y bien cortita de las que tengo varias de una marca que me las regala, y una bombacha.-A: Por lo general le uso las remeras a mi novio. . . Él dice que me quedan re sexies, y a mí me resultan re cómodas. Abajo, obvio que uso bombacha.-¿Vino o cerveza?-M: Para mí es mejor un vino blanco.-A: ¡Las dos! Ja, ja. Soy más de tomar cerveza rubia. Igual, sé disfrutar de un buen vino, más allá del precio. Si es tinto, elijo un malbec, y si es blanco, me encantan los dulces.-¿Tenés algún toc u obsesión?-M: Soy súper obsesiva con el temita de la limpieza. Tiene que estar todo impecable porque sino me agarra "cosita".-A: Tengo la manía de tener que dejar todas las remeras dobladas y bien prolijitas en el placard. Además, soy bastante obsesiva con el tema de la higiene y siempre me miro la boca después de comer para ver si me quedó algún resto de comida entre los dientes.-¿Cuál es el defecto que más te critican?-M: Me suelen decir que me dejo llevar demasiado por las emociones del momento, que actúo por impulso. Por ejemplo, cuando algo me molesta o no me gusta, lo digo en el momento, no me lo guardo.-A: Ufff. . . Ahora de lo que más se me están quejando es de mi alto grado de irritabilidad y que soy impulsiva.-¿Qué es lo que mejor te sale hacer?-M: Lo que mejor hago es cocinar. ¡De verdad! Cocino súper rico y me encanta hacerlo. El pollo a la portuguesa con papas fritas, me queda hecho bien doradito y hecho una delicia.-A: Mi mayor virtud se podría decir que es buscarle siempre el lado positivo a las cosas. Eso, y darle para adelante cuando las cosas se ponen feas. Creo que es algo de lo que cualquiera que me conozca puede dar fe.-¿Cuál es el color de lencería que usás para matar?-M: Cuando quiero salir a matar, opto por un colaless color negro porque me parece que es súper fino. Puede ser de encaje, aunque la de algodón si tiene onda, también me gusta.-A: Un lindo conjuntito blanco, con algún detallito. Eso siempre me da buenos resultados, ja, ja.-A la hora de la intimidad. . . ¿vas a buscar o esperás?-M: A mí me gusta esperar a que sea el hombre él que dé el primer paso, aunque siempre doy algún indicio para que se acerquen.-A: A decir verdad, con Agus nos buscamos mutuamente. Se podría decir que somos muy colaborativos.