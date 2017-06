Magui Bravi: "Si me operé, fue porque yo quise, no por alguien"

Luego de fuertes versiones que la vinculaban a Adrián Suar, Magui Bravi explotó de bronca porque también circuló el chisme de que el "Chueco" habría sido quien le sugirió que se operara la nariz.



La bailarina expresó: "Estamos en una sociedad un poco machista y me molesta que piensen que hago algo por un hombre. Si me operé, fue porque yo quise, no por alguien", y agregó sobre el supuesto romance: "Estoy sola, pero si estuviera con alguien no lo contaría, no me gusta hacerlo público".



Al mismo tiempo se refirió a si tendría una relación con un hombre poderoso: "Nunca digo "nunca". Pero ahora no es el momento". Recordemos que las versiones que indicaban que Suar y Bravi estaban juntos comenzaron cuando el productor se separó de Griselda Siciliani. Infidentes que nunca faltan aseguran que los supuestos tortolitos viajaron juntos en un vuelo privado a Punta del Este y pasaron la noche en un costoso hotel. Asimismo, ella asistió a los premios Tato 2016 y se habría retirado junto con él. Incluso, varios aseguraban que blanquearían su romance durante este mes.



Algo que no parece lejano, ya que ella publicó un corazoncito en su Instagram justo cuando Adrián estaba al aire en el debut de "ShowMatch". Por otro lado, la bella morocha reveló cuál fue el motivo que la llevó a pasar por el quirófano. "Lo consulté durante muchos años porque quería retocarme la nariz y me daba miedo el resultado final. Este año tenía tiempo libre, me hice los estudios prequirúrgicos y me salió un problema respiratorio. Podría haberlo solucionado sin ningún retoque estético pero ya que estaba lo hice y quedé conforme con el cambio. Pero no me volvería a hacer nada más".



Por último, habló de su negativa a ir al ciclo de Marcelo Tinelli: "No tengo mucho que ofrecerle al certamen porque no me meto en escándalos, no quiero contar con quién estoy y siento que no sirvo para estar ahí. Siempre me llaman para participar, este año también, pero no acepté. No es lugar para mí", dijo al sitio DiarioShow.