"No tenés que ser perfecta, sólo sé real", bajo esta bandera Ivana Figueiras (28) despertó suspiros en Instagram luego de que la modelo publicara una jugada foto, a un año de dar a luz a Suri, fruto de su relación con Tomás Guarracino (26).En la imagen, se puede ver a Ivana en toppless -aunque tapándose la parte delantera con el brazo- un microshort de jean y el pelo suelto. Y claro, los mensajes con centenares de piropos y "me gusta" de sus sus seguidores no tardaron en llegar.Hace pocas semanas, la pareja festejó el bautismo de la pequeña rodeado de amigos y familiares y la sorpresa de la noche se dio cuando Tomás le propuso matrimonio a su gran amor frente a todos los presentes.